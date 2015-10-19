Йошкар-Ола, 20 октября, 2015, 01:09 — ИА Регнум. Председатель Комитета Госдумы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов направил официальный депутатский запрос в ФСБ и Следственный комитет России с требованием провести «тщательную проверку» в отношении главы Марий Эл и членов его семьи. Вопросы подготовлены после изучения аналитического расследования «Коррупция в Марий Эл» полковника службы внешней разведки Михаила Долгова и депутата Госдумы Сергея Мамаева, сообщается на сайте регионального отделения КПРФ.

kprf12.ru Текст запроса председателя Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова

Вопросы касаются в первую очередь сведений о доходах, представленных главой Марий Эл Леонидом Маркеловым и его родственниками — супругой Ириной и родной тетей Татьяной.

В запросе также упоминаются ряд министров Марий Эл, а также глава администрации Йошкар-Олы Павел Плотников.

Кроме того, по мнению депутата, требуют проверки факты заключения госконтрактов с фирмами, собственником которых является Татьяна Маркелова. Отмечается, что предприятия ООО «Чукшинский карьер» и ОАО «Памашъяльский каменный карьер» АО СПК «Марагропромдорстрой» регулярно становятся победителями госзакупок. А ООО «Чукшинский карьер» включено в списки проектов инвестиционного сотрудничества между регионами ПФО и провинциями верхнего, среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики.

«Просьба привлечь к уголовной ответственности виновных лиц в связи с махинациями и аферами с государственной собственностью», — говорится в тексте запроса.

Напомним, в декабре 2014 года Росимущество по инициативе «Общероссийского народного фронта» проводило проверку фактов продажи госсобственности в Марий Эл. Проверочные мероприятия касались недвижимого имущества, принадлежащего государственной дорожно-строительной компании ОАО «Марийскавтодор», 100% акций которой принадлежат Росимуществу.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Маркелов руководит регионом с января 2001 года: возглавил регион по итогам второго тура выборов с результатом 58,23% голосов избирателей.

На выборах в 2004 году Маркелова поддержали 56% избирателей. В октябре 2009 года на высший пост республики кандидатуру Маркелова предложил президент РФ Дмитрий Медведев.

В январе текущего года, с истечением срока полномочий, Маркелов был назначен временно исполняющим обязанности главы республики. 13 сентября одержал победу в выборах на пост главы республики от «Единой России». По итогам голосования, Леонид Маркелов набрал 50,78% голосов. Ближайший соперник, представитель КПРФ Сергей Мамаев, набрал 32,31%.