Тбилиси, 20 октября, 2015, 00:48 — ИА Регнум. Тбилисский государственный русский драматический театр имени Александра Грибоедова в этом году празднует свое 170-летие. На юбилейные торжества старейшего русского театра за пределами России в столицу Грузии ждут многочисленных гостей — делегации из 26 стран мира. Гостями и участниками юбилейных событий станут руководители русских театров, представители творческой общественности, известные российские актеры. Грибоедовский театр представит на суд местных зрителей и гостей постановку «Холстомер. История лошади» по мотивам повести Л.Н.Толстого, которая уже получила Гран-при XI Международного театрального форума «Золотой Витязь» в 2014 году. Кроме того, Грибоедовский театр предложит театралам и критикам премьеру «Ревизора» по классической пьесе Н.В. Гоголя.

mir-teatra.com Тбилисский государственный русский драматический театр имени Александра Грибоедова

В рамках юбилея в Тбилиси пройдет Конгресс русских театров зарубежья, в ходе работы которого будут обсуждаться проблемы и задачи русских театров за пределами России. Директор театра, президент Международного культурно-просветительского союза «Русский клуб» Николай Свентицкий заявляет, что театр имени Грибоедова — это часть театральной жизни и театрального мира Грузии, а зрителями театра на 90% являются этнические грузины.

В интервью корреспонденту ИА REGNUM Николай Свентицкий поделился взглядами на задачи и цели русского театра за пределами России, проблемами театра и Международного культурно-просветительского союза «Русский клуб», а также планами на ближайшее будущее.

ИА REGNUM: Конгресс русских театров зарубежья проводится впервые. Как зародилась идея такого мероприятия и что будет обсуждаться на конгрессе?

Действительно, Конгресс русских театров зарубежья пройдет впервые. Мы приурочили его к юбилею нашего театра. Дело в том, что на юбилейные мероприятия мы ожидаем гостей из 26 стран мира, в основном мы пригласили руководителей русских театров зарубежья, а их немало, в той же Австралии 6 русских театров, есть русские театры в Америке, Германии, Израиле, на постсоветском пространстве. Вместе так много представителей русских театров никогда не собирались, поэтому мы и решили устроить конгресс, чтобы поговорить о проблемах русских театров за рубежом, просто познакомиться друг с другом. Программа конгресса будет очень насыщенной. Это и круглые столы, участники которых будут обмениваться мнениями, в том числе, по вопросам образования русских актеров за рубежом, гастрольной политики. А затем мы все вместе отпразднуем юбилей самого старого русского театра зарубежья — нашего театра.

ИА REGNUM: Планируете ли Вы сделать этот конгресс традиционным, проводить такие встречи ежегодно?

Мы об этом не думали. Проводить конгресс ежегодно мы не планируем. Но, может быть, в следующем году подобную встречу на нашем примере организует кто-нибудь другой, в другой стране. Мы как бы начнем эту традицию и посмотрим, во что она выльется.

ИА REGNUM: Как Вы оцениваете нынешнее состояние грузино-российских отношений в сфере культуры и что может сделать театр и «Русский клуб» для их улучшения?

Чтобы улучшить отношения, надо хотя бы знать друг друга, следить за культурными явлениями за пределами Грузии, за постановками знаковых российских театров, использовать их опыт, чаще приглашать деятелей российской культуры и самим чаще выезжать в Россию. В этом отношении у нас, думаю, все в порядке. У нас довольно большая гастрольная политика. До конца года мы посетим со спектаклями 5 городов Сибири — Омск, Томск, Барнаул, Кемерово и Новосибирск, а в декабре примем участие в фестивале «Золотой витязь» в Москве. Мы покажем, что наш театр жив, что мы в хорошей форме, что нам есть что показать. Несколько лет назад наш театр был назван лучшим русским театром зарубежья. Мы получили это престижное звание за наши спектакли, которые мы показывали на гастролях. Большое признание получил спектакль «Холстомер. История лошади», который удостоился Гран-при международного московского форума искусств. И это очень знаковое признание для нас. Так что вообще, когда ходит поезд, он должен ходить в оба конца, туда и обратно, потому что когда поезд идет в один конец — это тупик. Поэтому должен быть обмен. Мы туда — они сюда.

ИА REGNUM: Ваш театр часто выезжает на гастроли в Россию, а как часто приезжают в Грузию российские театральные коллективы и насколько взаимны такие контакты?

Очень много русских театров приезжает за последнее время в Грузию в рамках различных фестивалей. Только этой осенью мы ждем несколько коллективов. С 20 октября начинает гастроли Рижский театр русской драмы со спектаклем «Ханума». Затем приезжает театр Вахтангова со своим абсолютным шедевром «Евгений Онегин». Затем приезжает театр Крымова. Два знаковых российских театра. На сцене театра Туманишвили работает замечательный театр из Санкт-Петербурга. Так что довольно часто приезжают российские театры.

ИА REGNUM: В чем Вы видите задачи русского театра в Грузии и какая ответственность стоит перед ним сегодня?

Самая большая ответственность, которая стоит перед нами, — это ответственность перед нашим городом, нашей страной. Мы никогда не рассматривали себя как театр для русской диаспоры. Это неправильно, и такой театр не нужен. Мы театр, который входит в единое театральное пространство Грузии, но театр, работающий на русском языке. Мы часть большого театрального искусства Грузии, и наша цель — донести до населения русское слово, русскую классическую драматургию. Поэтому 90% спектаклей в нашем репертуаре — это спектакли из русской классики. Поэтому наш театр успешно живет и будет жить в Грузии. Мы всегда стояли и будем стоять вместе с грузинским народом.

ИА REGNUM: Каковы сегодня проблемы русского театра в Грузии?

Проблемы у нас, конечно, есть, и прежде всего, это недостаточное финансирование. Но это проблема не только нашего театра, и я не могу сказать, что у того же театра Марджанишвили этой проблемы нет. Все театры испытывают недостаток финансирования, которого могло быть больше, но мы соразмеряем свои потребности с возможностями страны. Страна развивается, и сколько государство может, столько и дает нам. Помогают и спонсоры.

ИА REGNUM: Есть, наверное, и проблема с кадрами…

Проблема с кадрами была всегда. Конечно, государство помогает, и в нашей театральной академии имени Шота Руставели есть русская группа, но перед ней стоит проблема с изучением истории русского театра, русской сценической речи. Ушла блестящая плеяда педагогов, которые всему этому обучали студентов в Грузии. Но мы пытаемся выкручиваться, привлекаем специалистов из России, и они проводят семинары для наших студентов. Стараемся принимать участие в различных образовательных проектах. Тема актерского образования, кстати, будет одной из главных тем круглого стола, который пройдет в рамках Конгресса русских театров зарубежья в Тбилиси. Мы попытаемся найти ответы на вопрос, что делать, как нести грамотное русское слово на сцене русского театра.

ИА REGNUM: Какое самое главное достижение русского театра в Грузии?

Наше самое главное достижение состоит в том, что 90% зрителей театра имени Грибоедова — этнические грузины. Не думаю, что русский театр в какой-либо другой стране может похвалиться такой аудиторией.

ИА REGNUM: В чем Вы видите роль и задачи «Русского клуба»? Каковы ближайшие планы организации на будущее?

«Русский клуб выступает одним из организаторов конгресса и юбилейных мероприятий. Мы начали активно издавать серию художественно-документальных книг «Русские в Грузии». Очень многие деятели российской культуры и науки внесли вклад в развитие Грузии как страны, как государства. Пастернак, который блестяще переводил классиков грузинской поэзии, Георгий Товстоногов и Сандро Товстоногов, которые внесли неоценимый вклад в развитие театра в Грузии, Немирович-Данченко, который родился в Грузии. К сожалению, его музея в селе Шемокмеди Озургетского района больше не существует. Здесь, в Грузии, свои лучшие произведения написал Чайковский. Мы уже выпустили 11 книг из этой серии и надеемся издать еще в 20 раз больше.

ИА REGNUM: Кто оказывает «Русскому клубу» помощь, в том числе финансовую, для осуществления этого и других проектов? Ведь то же издание книг стоит немалых денег…

Уже много лет нашему театру и «Русскому клубу» помогает основанный Бидзиной Иванишвили благотворительный фонд «Карту». Он оплачивает и ремонт здания театра имени Грибоедова. Помощь нам оказывает ВТБ банк, он выступает генеральным спонсором Конгресса русских театров. Кроме того, финансовую поддержку оказывают различные грузинские организации, чему мы очень рады. Радует то, что нас не рассматривают как театр, пришедший откуда-то. Мы уже 170 лет существуем на этой земле и приносим ей только пользу. Мы всегда стояли рядом с грузинским народом, никогда не отделяли себя от народа, его проблем, вместе переживали все трудности. Мы граждане этой страны, и у нас абсолютно четкая гражданская позиция. Мы должны сделать все, чтобы на этой земле был мир, было больше улыбок, чтобы традиционно высока была планка культуры. Мы стараемся все, что касается нас, делать хорошо, потому что это способствует развитию страны.

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