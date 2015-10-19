Калининград, 20 октября, 2015, 00:16 — ИА Регнум. В Калининградской области заложена новая садовая промышленная плантация — первая осенью 2015 года. Владелец сада, фермер Александр Сычёв — инвестор из Москвы, ранее уже организовывал в регионе перерабатывающее производство по изготовлению киселей и других пищевых изделий. В прошлом году он принял решение заложить яблоневый сад и организовал крестьянское фермерское хозяйство.

gov39.ru. Глава калининградского Минсельхоза Лютаревич с агрономом из Белоруссии Сухоцким — автором книги «Приусадебное и промышленное садоводство».

«Садоводство — благородное дело и нужное с учётом импортозамещения. Для закладки сада мы используем, в основном, промышленные сорта яблок для продажи в сеть. Дальше планируем организовать и современное хранилище, и глубокую переработку: будем делать пюре, повидло, — рассказал Сычёв. — На четвёртый год после посадки сада мы ориентируемся на урожай от 25 до 40 тонн яблок с гектара».

Фермер также отметил, что площадь сада составит в общем 40 гектаров. Руководит его закладкой агроном-садовод с сорокалетним стажем из Белоруссии Михаил Сухоцкий.

«Этой осень мы высадим 12 гектаров сада промышленного типа. Мы будем выращивать яблоки летних и осенне-зимних сортов со сроками потребления с конца июля и до весны. Первый урожай можно будет попробовать уже в следующем году, потому что мы используем саженцы-двухлетки», — сообщил Сухоцкий.

«Развитие садоводства началось в регионе по инициативе губернатора Николая Цуканова в 2013 году, чтобы уйти от импортной продукции. Нынешней осенью мы планируем высадить более 100 гектаров промышленных садов и продолжим эту работу в 2016 году. Наша задача — заместить импортное яблоко и обеспечить жителей области яблоками по доступной цене», — прокомментировал калининградский министр сельского хозяйства Сергей Лютаревич.

Министр также отметил, что по поручению главы региона выработаны меры бюджетной поддержки садоводов — закладка садов субсидируется из областного бюджета расчета 200 тысяч рублей на один гектар.

ИА REGNUM уточняет, что благодаря государственной помощи промышленные сады в Калининградской области появились в нескольких муниципальных образованиях, их общая площадь превысила 200 гектаров.