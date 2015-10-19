Санкт-Петербург, 20 октября, 2015, 00:04 — ИА Регнум. Профильным комитетам Смольного поручено в недельный срок разработать финансовую модель и механизм концессии по проекту строительства аэроэкспресса до аэропорта Пулково. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина.

reporter-tv.net Аэропорт Пулково.

В пресс-службе отметили, что проект организации пассажирского железнодорожного сообщения на участке Балтийский вокзал — аэропорт «Пулково» («Аэроэкспресс») поможет снять нагрузку с автобусов — единственного общественного транспорта, соединяющего сегодня город и аэропорт (в настоящее время пассажиропоток аэропорта, по данным управляющей им компании, составляет более 14 млн пассажиров в год, в 2018 г. — 20 млн, в перспективе — до 35 млн пассажиров).

В 2011 году были предпроектные проработки проекта, стоимость строительства оценивалась в 14,7 млрд руб. Теперь чиновники считают, что сократить эту сумму можно за счет строительства однопутной железной дороги на 5-километровом участке от терминала аэропорта «Пулково» до примыкания к действующей железной дорогой в районе ж/д станции «Шоссейная» с интервалом движения в 20 минут.

По предварительным расчётам, сообщили в аппарате вмце-губернатора, для согласования предпроектной документации, получение технических условий на проектирование и проектные работы необходимо до 8 месяцев, строительно-монтажные работы по проекту могут занять 18 месяцев. Городские власти надеются на предоставление бюджетного кредита, переговоры ведутся с Министерством транспорта России и Минфином РФ. Как уточнили в аппарате вице-губернатора, если будут в 2015 году получены деньги под проект, технически, строительство аэроэкспресса может быть завершено к 2018 году.

Напомним, в начале 2015 года года замминистра транспорта и экс-глава комитета по транспортно-транзитной политике Смольного (2007−2010 гг.) Николай Асаул заявлял, что к чемпионату мира по футболу в 2018 году аэроэкспресс построить не успеют. В сентябре 2015 года федеральными властями была отклонена заявка Смольного на получение 10-миллиардной субсидии под проект.

По некоторым данным, на пути следования «Аэроэкспресса» могут быть организованы две промежуточные остановки — на ж/д-платформах «Ленинский проспект» и «Броневая», что может обеспечить дополнительный пассажиропоток от внутригородских перевозок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще один проект по соединению города с Пулково — строительство линий легкорельсового трамвая (ЛРТ) — находится в стадии проработки.