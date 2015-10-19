Калининград, 19 октября, 2015, 23:38 — ИА Регнум. Импорт в Калининградскую область крупной партии польских яиц не подрывает курс на импортозамещение российского эксклава. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Калининград принял 150 тысяч штук яиц из Польши. Фото: fejsik.pl.

Напомним, сегодня, 19 октября, пресс-служба Управления Россельхознадзора по Калининградской области сообщила, что за последние сутки в регион с соблюдением ветеринарных требований поступило свыше 150 тысяч штук яиц из Польши.

«По яйцам Калининградская область практически закрывает потребность, — уточнили корреспонденту ИА REGNUM в Минсельхозе Калининградской области. — Например, на 1 октября 2015 года произведено более 154 млн штук яиц. Рост производства к уровню 2014 года составил 17%. Так что даже поставки из Белоруссии снизились на 30% по сравнению с прошлым годом».

«Яйцо из Польши поступило, да, — отметили в министерстве. — Инкубационное, для птицеводческих предприятий».

ИА REGNUM добавляет, что в Перечне сельскохозпродукции, сырья и продовольствия, запрещённых к ввозу в Россию, яйца не входят. Санкционный список в части продукции животного происхождения заканчивается на товарной позиции 0406 (молочная продукция), а яйца птиц в скорлупе классифицируются по следующему коду — 0407.

Стоит также отметить сегодняшнее заявление главы кремлёвской администрации Сергея Иванова по поводу импортозамещения: «Мы не стремимся к тотальному импортозамещению. И отгораживаться от внешнего мира тоже не собираемся. Это был бы маразм».