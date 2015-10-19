Степанакерт, 19 октября, 2015, 23:35 — ИА Регнум. 19 октября президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян принял новоназначенного регионального руководителя Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Восточной Европе и Центральной Азии Патрика Виала и нового руководителя миссии МККК в НКР Драгослава Блажевича. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе президента НКР.

В ходе встречи были затронуты вопросы, связанные с деятельностью МККК в Арцахе и реализацией ряда гуманитарных программ. Стороны отметили высокий уровень взаимодействия между МККК и соответствующими структурами НКР и необходимость сохранения существующей положительной динамики.

В тот же день представителей МККК принял министр иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики Карен Мирзоян.

Согласно сообщению пресс-службы МИД НКР, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, связанных с реализацией программ МККК в НКР, в частности, работы, проводимые по выяснению судеб пропавших без вести.

Карен Мирзоян затронул также вопрос судеб граждан НКР, находящихся в азербайджанском плену, подчеркнув недопустимость систематических нарушений норм международного гуманитарного права в отношении этих людей.