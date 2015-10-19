Лондон, 19 октября, 2015, 23:25 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's приняло решение повысить долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «SD/D» до «B-/В», а в национальной валюте с «B-/B» до «CCC+/C». Об этом сегодня, 19 октября, сказано в сообщении агентства.

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Standard & Poor's считает, что рис дефолта на Украине снижается, так как нынешние власти этой страны «последовательно выполняют программу реформ, предложенную Международным валютным фондом». Агентство отмечает, что стабильный прогноз отображает тот факт, что в следующие 12 месяцев правительство Украины сохранит доступ к кредитной поддержке.

Напомним, 25 сентября Standard & Poor's понизило рейтинг Украины до выборочного дефолта «SD» с уровня «CC». Тогда причиной понижения рейтинга стала невыплата очередного купона на сумму $500 млн, которая должна была состояться 23 сентября.

24 сентября украинское правительство приняло решение о приостановке всех выплат по внешнему долгу в рамках достигнутой договоренности с кредиторами о реструктуризации. Теперь до 1 декабря 2015 года правительство Украины должно осуществить обмен старых облигаций на новые, с учетом списания 20% долга и пролонгации сроков возврата оставшейся части до 2019 года.