Калининград, 19 октября, 2015, 22:48 — ИА Регнум. 18 октября в Калининграде завершился ХIII Международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова. В городе прошли показы 70 фильмов в рамках шести конкурсных программ. Торжественное закрытие состоялась в областном Доме искусств. На церемонии победителям было вручено 9 «Золотых мечей» и один специальный приз «Российского Союза ветеранов».

1tmn.ru Реплика из фильма «Батальонъ» режиссёра Дмитрия Месхиева.

В игровом кино Гран-при «Золотой меч» получил фильм «Батальонъ» режиссёра Дмитрия Месхиева.

«Золотой меч» в номинации «За лучшую режиссуру» достался Сергею Мокрицкому, снявшему фильм «Битва за Севастополь». Награду «За лучший дебют» получила тайваньская актриса Цао Шу-ци, сыгравшая роль в фильме «Балет в пламени войны» Дун Ячун и Никиты Михалкова. Лучшим сценаристом игрового кино был признан Илья Авраменко за фильм «Батальонъ». Приз за «За лучшую мужскую роль» достался Юрию Борисову, сыгравшему в фильме «Дорога на Берлин», награду «За лучшую мужскую роль второго плана» получил актёр из Китая Тун Жуйсинь за роль в фильме «Те женщины». Обладателем «Золотого меча» «За лучшую женскую роль» стала Мария Аронова, приз «Лучшую женскую роль второго плана» получила Мария Кожевникова. Обе актрисы сыграли в картине «Батальонъ».

Отдельным Гран-при было отмечено неигровое кино. Награду получила авторская работа журналиста Максима Фадеева — фильм «Сепаратисты». Лента стала пятой частью документального проекта «Донбасс. На линии огня». В ответном слове автор фильма призвал присутствующих не забывать о том, что война — это худшее из всех зол на земле. И она всё еще идет, хотя и нет сейчас на Донбассе активной её фазы, но погибают по-прежнему ни в чем не повинные люди.

Многие фильмы Фестиваля были отмечены почётными знаками, дипломами и специальными призами. На церемонии закрытия был вручен Специальный приз Российского Союза ветеранов «За сохранение исторической памяти». Награда досталась документальному фильму Вячеслава Серкеза «20-й БЛОК. Охота на зайцев», картине об одном из самых героических и трагических событий в истории фашистского концлагеря Маутхаузен.

Специальный приз имени Евгения Родионова «За правдивое отражение темы патриотизма» получил молодой режиссер Кира Ангелинова за фильм «72 часа», еще не вышедший в прокат. Приз учрежден Оргкомитетом с первого фестиваля в 2003 году, с тех пор его ежегодно вручает мама Евгения Родионова — Любовь Васильевна.

В самый первый день Фестиваля был вручен Специальный приз имени Влада Галкина «За актерское мастерство». Награда досталась актёру Игорю Лифанову.

Фестиваль военного кино-2015 традиционно сопровождался концертами и творческими встречами. Площадками проведения мероприятий стали университеты, школы, колледжи, детские интернаты Калининграда. Перед зрителями Дома офицеров Балтийского флота выступили народный артист России Александр Пятков, актёр и режиссёр Сергей Маховиков, продюсер фильмов «Брестская крепость» и «Батальон» Игорь Угольников. Народный артист Александр Голобородько читал свои воспоминания о фашисткой оккупации перед студентами университета имени Канта. Юрий Борисов, призёр фестиваля в номинации «Лучшая мужская роль» («Молодая гвардия», «Дорога на Берлин») провёл творческую встречу в пограничном институте ФСБ России, которая длилась 6 часов, хотя изначально приехал только на представление фильма.

ИА REGNUM напоминает, что XIII Международный фестиваль военного кино имени Озерова был открыт в Калининграде 14 октября. В этом году он приурочен к 70-летию великой Победы и проходит в городе, где после окончания войны советский режиссёр Юрий Озеров начал работать над своими первыми фильмами. Главная цель проекта — пробудить у соотечественников и, особенно у молодежи интерес к истории, к традициям, которые во многом формировались, исходя из задачи защиты Отечества. Фестиваль проводится в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ 2011 — 2015 годы» и проходит при поддержке правительства Калининградской области, Министерства культуры, Министерства обороны, Российского союза ветеранов и Союза кинематографистов.