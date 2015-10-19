Калининград, 19 октября, 2015, 22:32 — ИА Регнум. Калининградский аэропорт «Храборово» сегодня вечером, 19 октября, оказался полностью обесточенным из-за аварии на электроподстанции.

Калининградский аэропорт во тьме. Фото из соцсети «Вконтакте».

Корреспонденту ИА REGNUM не удалось связаться с пресс-службой аэропорта, в свою очередь пассажиры в соцсетях сообщают, что «самолёты не взлетают и не садятся».

«Люди в шоке, что происходит! — написал час назад один из пользователей в группе «Подслушано в Калининграде» в соцсети «Вконтакте». — Приходится сидеть в зале ожидания. Все на панике, курят в залах ожидания. Похоже, сами сотрудники не понимают, что вообще происходит!»

В онлайн-табло на официальном сайте аэропорта «Храброво» значится, что последний рейс из московского аэропорта «Домодедово» отменён.

По данным «Янтарьэнерго», сегодня вечером на подстанции «Муромская» произошла авария, в результате чего обесточен не только аэропорт, но и близлежащие посёлки.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2007 года работа «Храброво» была также полностью парализована из-за из-за повреждения кабеля экскаваторщиком.