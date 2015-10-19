Красногорск, 19 октября, 2015, 22:20 — ИА Регнум. При обыске в доме красногорского бизнесмена Амирана Георгадзе, который подозревается в убийстве первого заместителя главы Красногорского района Юрия Караулова, главы ОАО «Красногорские электрические сети» Георгия Котляренко и ещё одного человека, найдено тело предположительно четвертой жертвы убийцы. Об этом сегодня, 19 октября, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

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Тело четвертой жертвы найдено в доме Георгадзе в деревне Тимошкино в Подмосковье. По предварительным данным это был один из компаньонов Георгадзе по строительному бизнесу по имени Трестан Закаидзе.

Напомним, сегодня Георгадзе прямо посреди рабочего дня в здании мэрии Красногорска застрелили первого замглавы района Караулова и главу ОАО «Красногорские электросети» Котляренко. Бизнесмен занимался строительным бизнесом в Красногорском районе и был хорошо знаком со своими жертвами. В ходе расследования стало известно, что строительные фирмы Георгадзе получали государственные заказы на возведение объектов, но затем он лишился такой возможности.

Застрелив Караулова и Котляренко в одном из кабинетов красногорской мэрии, Георгадзе вместе со своим водителем, скрылся на черном RangeRover. Предположительно он направился в деревню Тимошкино, где в коттеджном поселке у него есть дом, в том же поселке живет и глава Красногорского района Борис Рассказов. Следствие считает, что Георгадзе хотел застрелить и его, однако был обнаружен пенсионером на скутере, который был застрелен бизнесменом и стал его третьей жертвой. Самого Рассказова в этот момент в доме не было.

Вся полиция Московской области поднята по тревоге, в области введен план «Сирена». Георгадзе вооружен и опасен.