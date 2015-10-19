Вашингтон, 19 октября, 2015, 21:50 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома США Джош Эрнст рассказал об одном из предложений американской стороны по предотвращению вероятных инцидентов между ВВС Соединённых Штатов и ВКС России в небе над Сирией. Детали готовящегося соглашения между РФ и США Эрнст озвучил журналистам сегодня, 19 октября.

medbooking.com Вас внимательно слушают.

В частности, американцы просят, чтобы пилоты российских Воздушно-космических сил (ВКС) действовали в соответствии с международными правилами безопасности, использовали международные признанные каналы коммуникации и говорили по-английски. В США считают, что это может помочь избежать случайных военный инцидентов в сирийском небе.

Ранее сегодня представитель Пентагона заявил, что соглашение между Россией и США по безопасности полетов в небе над Сирией может быть заключено уже 20 октября.

Напомним, ВКС России с 30 сентября проводят военную операцию в Сирии против боевиков различных террористических группировок, наводнивших страну. Российские Вооруженные силы были официально приглашены законным сирийским правительством для борьбы с терроризмом.

ВВС США, вместе с военной авиацией своих сателлитов уже больше года осуществляют военные операции в сирийском небе без какого-либо разрешения со стороны Дамаска. Официальной целью коалиции во главе с США также значится борьба с террористическими группировками в Сирии, в частности, с «Исламским государством». Однако, за почти полтора года бомбардировок, ВВС США и их стеллиты не добились никакого результата. Напротив, террористам летом 2015 года удалось организовать мощное наступление на сирийские правительственные силы и существенно потеснить их.

В свою очередь, ВКС РФ за почти три недели бомбардировок добились ошеломляющих результатов: террористы несут страшные потери, уничтожается их военная инфраструктура, сирийская правительственная армия перешла в крупномасштабное наступление.