Москва, 19 октября, 2015, 21:22 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Москва по дипломатическим каналам принесла извинения Парижу в связи с ошибочным вызовом французского посла на Смоленскую площадь. Об этом Захарова сообщила сегодня, 19 октября, в эфире телеканала «Россия 1».

Цитата из х/ф «Собара на сене». Реж. Ян Фрид. 1977. СССР

Напомним, сегодня МИД РФ вызвал французского посла в Москве Жан Морис Риппера для дачи объяснений в связи с инцидентом в воздушном пространстве Франции, где военный самолет создал угрозу правительственному лайнеру с российской парламентской делегацией, следовавшей в Женеву на 133-ю Ассамблею Межпарламентского союза.

Выяснилось, что с российским правительственным бортом сблизился военный самолет F/A-18 ВВС Швейцарии, который осуществлял полицейский контроль в небе над Францией. Швейцарское Минобороны уже заявило, что эта стандартная процедура, которую швейцарские ВВС выполняют несколько сотен раз в год. Швейцарская сторона не считает, что российскому правительственному самолёту что-то угрожало. Российская сторона ждет разъяснений от Швейцарии.