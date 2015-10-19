Красногорск, 19 октября, 2015, 20:55 — ИА Регнум. Красногорский бизнесмен Амиран Георгадзе после того, как застрелил первого заместителя главы Красногорского района Юрия Караулова и главу ОАО «Красногорские электрические сети» Георгия Котляренко, отправился к дому главы Красногорского района Бориса Рассказова, чтобы расправиться и с ним. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает LifeNews.

ebftour.ru, ebftour.ru Выстрел из охотничьего ружья

Сообщается, что Георгадзе с ружьем в руках ждал чиновника у его дома в коттеджном поселке «Кристалл Истра» в деревне Тимошкино. В этот момент Георгадзе был замечен проезжающим мимо скутеристом. Тогда убийца расстрелял случайного свидетеля. Самого Рассказова в это время дома не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дерзкое убийство произошло сегодня в Красногорске. Георгадзе, который занимался строительством объектов на территории Красногорского района, застрелили посреди рабочего дня в здании райадминистрации первого замглавы района Караулова и главу ОАО «Красногорске электрические сети» Котляренко.

По данным следствия у Георгадзе ранее получал государственные заказы на строительстве объектов, однако, был лишен такой возможности. Он также является совладельцем ОАО «Красногорские электрические сети», главу которого он застрелил.

Сообщником Георгадзе был его водитель, с которым они вместе скрылись на черном RangeRover.

Что конкретно послужило причиной такого циничного и дерзкого убийства предстоит установить следствию. Однако уже понятно, что Георгадзе действовал не спонтанно, а подготовился заранее.