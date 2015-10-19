Деревня Марай, Курганская область, 19 октября, 2015, 20:45 — ИА Регнум. За неиспользование сельскохозяйственных земель по назначению в Зауралье наказали предпринимателя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Россельхознадзора по Курганской области.

psdtop.ru Заброшенная земля

Жителя деревни Марай Катайского района Россельхознадзор уличил в нарушении Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». Предприниматель не обрабатывал собственную землю.

«Законом не предусмотрены какие-либо сроки для выполнения мероприятий по охране земель сельскохозяйственного назначения, в том числе от зарастания древесной и кустарниковой растительностью. Обязанность выполнять такие мероприятия землепользователь несет постоянно», — пояснили в ведомстве. Надо заметить, что в ведении этого нерадивого хозяина находится ни много, ни мало 34,4 гектара пашни. Площади эти, признанные государством пригодными для производства, заросли не только дикорастущей травой и кустарником, но даже деревьями — березой, сосной, ивой.

Ему было назначено наказание по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде штрафа в 20 тыс. рублей. Не согласившись с таким решением Россельхознадзора, селянин обратился с жалобой в Катайский районный суд с просьбой признать постановление незаконным. Но суд счел действия инспектора Россельхознадзора правомерными.

Отметим, в соответствии с Земельным кодексом РФ, собственники земельных участков обязаны: использовать землю по назначению без ущерба для окружающей среды, в том числе земле как природному объекту; осуществлять мероприятия по охране земель, в том числе меры пожарной безопасности; своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами; не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы; выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом и федеральными законами.

Использование сельхозугодий не по назначению или содержание в ненадлежащем состоянии — настоящий бич сельской отрасли. Предприниматели покупают землю, но не обрабатывают ее. К примеру, специалистами земельного надзора Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в районе села Покровка выявлены семь участков, заросших сорной растительностью. На всех участках, принадлежащих одной компании, отсутствовали следы какой-либо хозяйственной деятельности, что является нарушением земельного законодательства. Общая площадь неиспользуемой по назначению земли составила 3034 га. На основании установленных фактов нарушения правил землепользования в отношении владельца земельных участков начато административное расследование. Наказание за необработку грозит компании от 400 до 700 тысяч рублей за каждый участок. Отметим, что законодательством в таких случаях предусмотрен штраф на должностных лиц — от 0,5 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, являющегося предметом административного правонарушения, но не менее пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от 2 до 10% кадастровой стоимости земельного участка, являющегося предметом административного правонарушения, но не менее двухсот тысяч рублей. В то же время, с этих участков можно было бы получить, например, около 40,5 тысячи тонн картофеля, более 7 тысяч зерновых или зернобобовых культур, либо более 53 тысяч тонн овощей.