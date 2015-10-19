Астана, 19 октября, 2015, 20:03 — ИА Регнум. Транзитный объем перевозок по маршруту Китай-Евросоюз вырос в 17 раз за последние пять лет, сообщил вице-президент АО «НК «Казахстан темир жолы» (КТЖ, Казахстанские железные дороги) Канат Алпысбаев 19 октября в ходе своего выступления перед главами дипломатических миссий в СЭЗ «Хоргос Восточные ворота».

kaztv.kaztrk.kz Железнодорожный состав.

«В целях наращивания транспортно-транзитного потенциала сухопутных коридоров Казахстан и Китай создана железнодорожная и логистическая инфраструктура на границе, которая позволяет обеспечить перевозки в объеме свыше 40 миллионов тонн», — хаявил Алпысбаев. «За последние пять лет транзитный объем по маршруту Китай-Европа вырос в 17 раз», — подчеркнул он.

Руководители дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане, 19 октября посетили объекты СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота», станцию Алтынколь, казахстанско-китайский международный Центр приграничного сотрудничества (МЦПС). В мероприятии принял участие министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов, сообщила пресс-служба КТЖ.

Было отмечено, что СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота» является важным центром консолидации и дистрибуции грузопотоков в технологической увязке с железнодорожными линиями Жетыген — Хоргос и Жезказган — Бейнеу, автомобильным коридором Западная Европа — Западный Китай и портом Актау.

Вице-президент КТЖ также уделил особое внимание мультимодальной перевозке на основе схемы «Rail Air» по Казахстану, которая обеспечивает перевозку контейнерных поездов по железной дороге из Китая в Казахстан с дальнейшей воздушной перевозкой из Казахстана в Европу.

Напомним, в Казахстане сфера грузоперевозок между Китаем и странами Евросоюза интересует не только государственные, но и частные компании. В начале сентября 2015 года был озвучен проект создания контейнерного моста между Европой и Китаем, для чего было предложено выстроить отдельную, двухпутную дорогу для перевозки контейнеров в два яруса, длиной 4500 км, проходящую через территорию Казахстана, России и Белоруссии.