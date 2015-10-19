Москва, 19 октября, 2015, 20:01 — ИА Регнум. Российская Федерация ждет разъяснений от властей Франции и Швейцарии в связи с опасным сближением военного самолета с лайнером, на борту которого находилась российская парламентская делегация, направлявшаяся в Женеву на 133-ю Ассамблею Межпарламентского союза (МПС). Об этом сегодня, 19 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-24».

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«Нужно, чтобы нам четко предоставили информацию о том, что произошло», — подчеркнула Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в воздушном пространстве Франции произошел инцидент с самолетом, перевозившим российскую парламентскую делегацию, летевшую в Женеву. С российским лайнером опасно сблизился военный самолет, создав угрозу столкновения.

Российский МИД потребовал от французского посла в Москве разъяснений по поводу этого инцидента. Однако МИД Франции заявил, что с российским лайнером сблизился швейцарский самолет. Стоит отметить, что инцидент произошел в воздушном пространстве Франции.