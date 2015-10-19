Махачкала, 19 октября, 2015, 19:48 — ИА Регнум. Если не вмешается третья сторона, в дагестанском Буйнакске продолжатся митинги и политическое противостояние усилится. Главе Дагестана необходимо принять политическое решение и привести стороны к договору. Такое мнение высказал ИА REGNUM 19 октября политический обозреватель газеты «Черновик» Магомед Магомедов. По его мнению, в ситуацию может включиться лично глава РД, который на данный момент несколько дистанцировался от этой проблемы, возложив ее решение на администрацию главы и правительство региона.

ansar.ru В городе Буйнакске, Дагестан проходят массовые акции протеста.

«Противостояние главы Буйнакска Гусейна Гамзатова, опирающегося на администрацию главы и правительство РД, с городским собранием депутатов, где абсолютное большинство составляют сторонники экс-мэра Буйнакска Османа Османова, походит на тупик. В администрации главы и правительства РД, к сожалению, выход из проблемы найти не могут, потому что, с одной стороны, не могут предложить альтернативные пути решения проблемы, а с другой стороны, натыкаются на ультимативные требования депутатов, связанные с избранием Османова главой города», — отметил Магомедов. По его словам, крайней точкой этого тупика был пятничный разгон силами полиции собравшихся на площади как депутатов горсобрания, так и прибывших поддержать их горожан.

Дальнейшее развитие событий, по словам журналиста, будет зависеть от вмешательства «третьей стороны». Это может быть полпредство президента РФ в СКФО, Духовное управление мусульман Дагестана или же сам глава республики. «Иначе мы будем продолжать видеть митинговую активность «ветеранов», разгоны силами полиции населения и, в свою очередь, озлобление его на действующую власть — конкретно на главу Дагестана и главу города Гамзатова. Наверное, главе РД нужно будет принять политическое решение и либо включить компенсаторные механизмы (для Гамзатова или для Османова), либо, глубоко вникнув в ситуацию в Буйнакске, привести стороны к некоему договору. Дербентский вариант — провести во власть свою креатуру — тут вряд ли сработает, так как такой вариант напряженности с горсобранием не снижает», — подчеркнул Магомедов.

Действующий глава Гусейн Гамзатов, по мнению Магомедова, судя по активной деятельности в Буйнакске, тоже находится в режиме ожидания. У Гамзатова пока вопрос «в верхах» не решен, есть время для исправления своего имиджа путём активной работы по городскому хозяйству, улучшения дорог и прочей инфраструктуры, полагает собеседник.

«Депутатам, представляющим интересы Османова, тоже было бы выгодней взять под плотный общественный контроль те проблемные точки, которые они видят в Буйнакске и о которых заявляли во время еще предвыборных собраний и сходах граждан. Это вопросы чистоты и экологии, образования, детских садов, коров на улицах, развития и поддержки малого предпринимательства, поиска налогооблагаемой базы… Работы много, хватит на всех», — сказал эксперт.

Напомним, в дагестанском Буйнакске идет политическое противостояние между действующим главой города Гусейном Гамзатовым и собранием депутатов города, желающим отстранить его от должности и выдвинуть на эту должность своего лидера, экс-главу города Османа Османова. 13 сентября на выборах в горсобрание победила поддерживающая Османова «Партия ветеранов России». 16 октября во время встречи городских депутатов с горожанами на центральной площади Махачкалы произошло столкновение депутатов и части горожан с полицией. В МВД по Дагестану сообщили, что акция была несанкционированная.