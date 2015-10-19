Киев, 19 октября, 2015, 19:45 — ИА Регнум. Сегодня, 19 октября, на «украинской» части Луганщины был официально представлен новый глава т.н. «ГУ МВД Украины в Луганской области» Юрий Покиньборода.

censor.net.ua Юрий Покиньборода

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «ГУ МВДУ в Луганской области», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Полковник милиции Юрий Покиньборода с 2014 года на передовой отстаивал независимость Украины будучи командиром батальона специального назначения «Киевщина», затем был начальником департамента МВД Украины по организации работы с батальонами специального назначения», — отмечается в заявлении.

Предыдущий начальник «ГУ МВД в Луганской области» Анатолий Науменко был назначен на должность в мае 2014 года. Причин его отстранения от должности не называют.