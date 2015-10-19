Калининград, 19 октября, 2015, 19:42 — ИА Регнум. В Калининградской области сегодня, 19 октября, произошло серьёзное ДТП с рейсовым автобусом. На 85-м км автодороги Калининград-Черняховск в автобус врезался грузовик.

Последствия ДТП с рейсовым автобусом. Фото: 39.mvd.ru

Два пассажира автобуса — мужчина и молодая девушка — погибли, семь человек, в числе которых водитель грузовика, госпитализированы, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

На место аварии прибыл начальник регионального Управления ГИБДД Андрей Державицкий.

Предварительная причина ДТП — выезд на встречную полосу грузовика. На закруглении дороги водитель грузового автомобиля не справился с управлением, пересек сплошную линию, и машина в лобовую столкнулась с рейсовым автобусом.