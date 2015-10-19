Донецк, 19 октября, 2015, 19:37 — ИА Регнум. ДНР ввела персональные санкции в отношении президента Украины Петра Порошенко и ряда украинских олигархов.

Густав Олаф Цедерстрем. Карл XII и гетман Мазепа после Полтавской битвы. 1933 год

Как сообщает ИА REGNUM, соответствующий указ главы ДНР Александра Захарченко был опубликован 19 октября на сайте Совмина ДНР.

При этом документ был подписан Захарченко еще 13 октября 2015 года. Сам указ вступил в силу со дня его подписания.

«Постановляю вести персональные санкции в отношении Коломойского Игоря Валерьевича, 1963 года рождения, Курченко Сергея Витальевича, 1985 года рождения, Ложкина Бориса Евгеньевича, 1971 года рождения, Порошенко Петра Алексеевича, 1965 года рождения», — говорится в тексте.

Сообщается, что причиной для ввода санкций является «деятельность ряда физических и связанных с ними юридических лиц, направленная на организацию и финансирование агрессивных военных действий в отношении Донецкой Народной Республики, дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации в республике».

Согласно указу, лицам и компаниям, попавшим под санкции, запрещено приобретение недвижимости и иного имущества, осуществление банковских операций в ДНР. Ранее совершенные сделки признаются незаконными. Также указывается, что любое нарушение юридическими или физическими лицами указа является основанием для временного введения госуправления на предприятиях этих лиц независимо от форм собственности.

Комментариев из Киева относительно этого решения в настоящий момент нет.