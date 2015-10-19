Париж, 19 октября, 2015, 19:12 — ИА Регнум. Самолет, опасно сблизившийся с российским лайнером, перевозившим парламентскую делегацию в воздушном пространстве Франции, принадлежит Швейцарии. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Пятой Республики.

tvc.ru Опасное сближение самолётов.

Также сообщается, что представитель Минобороны Франции исключает участие французских военных самолетов в воздушном инциденте с самолетом, перевозившим российскую парламентскую делегацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД РФ вызвал посла Франции для дачи объяснений в связи с авиаинцидентом. На российском самолете, который подвергся опасности, находилась парламентская делегация во главе с председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным. Она направлялась в Женеву для участия в 133-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС).