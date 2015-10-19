Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, 19 октября, 2015, 19:07 — ИА Регнум. Зрители имеют право проносить в зал просмотров фильмов напитки и продукты, купленные за пределами кинотеатров, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу корреспонденту ИА REGNUM.

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Прецедент был создан, когда отделение Роспотребнадзора по ЯНАО в городе Губкинском обратилось с иском в суд на предпринимателя, который запрещал в своем кинотеатре проносить в зал пищевые продукты и напитки, купленные вне бара кинотеатра. Кроме того, в кинотеатре действовало правило: администрация могла отказать человеку в его посещении без объяснения причин. Тем временем закон предусматривает только два основания в ограничении доступа потребителя на киносеанс: нарушение общественного порядка и причинение вреда имуществу кинотеатра.

Предприниматель в свое оправдание заявил, что после открытия рядом с кинотеатром точки, торгующей алкоголем, участились случаи проноса в зал кинотеатра спиртных напитков. От посетителей стали поступать жалобы на присутствие в зале людей в состоянии алкогольного опьянения, мешающих просмотру фильмов. С этой целью администрация кинотеатра разместила информационное сообщение следующего содержания: «В целях безопасности и комфорта зрителей запрещен вход в зал кинотеатра с алкогольными напитками, напитками, купленными вне кинобара и пачкающими продуктами питания!».

Выслушав стороны по делу, изучив материалы дела, суд пришел к следующему решению. У ответчика отсутствуют законные основания для отказа в посещении кинотеатра лицам, приобретшим напитки и продукты питания вне бара кинотеатра. Кроме того, объявление о запрете проноса напитков и продуктов сформулировано таким образом, что побуждает потребителя приобретать напитки и продукты питания у ответчика, то есть фактически способствует навязыванию дополнительной услуги, что противоречит требованиям законодательства о защите прав потребителя.

Отказ в посещении кинотеатра без указания причин также является незаконным в силу п. 2 ст. 426 ГК РФ.

Суд не стал штрафовать, а обязал индивидуального предпринимателя прекратить указанные действия.