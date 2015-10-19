Москва, 19 октября, 2015, 18:57 — ИА Регнум. Украинские авиакомпании «Атласджет Украина» и «ЮТэйр-Украина» просят российские авиационные власти разрешить им навигацию в зимний период. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба Росавиации.

Тициан. Кающаяся Мария Магдалина (фрагмент). около 1565

В ведомстве сообщили, что несмотря на инициированное Украиной прекращение воздушного сообщения между двумя странами, две украинские авиакомпании просят Росавиацию разрешить им совершать рейсы в РФ на зимний период 2015—2016 годов.

В частности, получено письмо от ООО «Авиакомпания «Атласджет Украина» с просьбой открыть навигацию в ближайший зимний сезон по трем маршрутам: Киев—Москва, Одесса—Москва и Киев—Санкт-Петербург.

Также получено письмо от авиакомпании «ЮТэйр-Украина» с просьбой разрешить рейсы Киев—Москва и Львов—Москва.

Кроме того, Госавиаслужба Украины обратилась с письмом к Росавиации с просьбой начать переговоры по вопросам полетов в зимний период.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина решила полностью прекратить воздушное сообщение с Россией с 25 октября. Украинские власти считают, что Росавиация без каких-либо причин ограничила полеты украинским компаниям. Однако российские авиационные власти ввели ограничения на полеты в РФ некоторым украинским авиакомпаниям в ответ на запрет Украины российским авиакомпаниям «Аэрофлот» и «Трансаэро» летать в Крым.