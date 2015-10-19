Цхинвал, 19 октября, 2015, 18:51 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов намерен провести референдум о вхождении республики в состав России. Об этом он заявил сегодня, 19 октября, в ходе встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

gztslovo.ru Государственные флаги России и Южной Осетии.

Как сообщила ИА REGNUM пресс-секретарь президента Гана Яновская, глава государства отметил, что воссоединение с Россией является вековой мечтой осетинского народа.

«Сегодняшние политические реалии таковы, что мы должны сделать свой исторический выбор, должны воссоединиться с братской Россией и на долгие века обеспечить безопасность и процветание нашей республики, нашего народа», — заявил Тибилов.

Он считает, что проведение референдума необходимо с юридической точки зрения, учитывая результаты референдумов 1992 и 2006 годов.

«В 1992 году жители Южной Осетии согласились с решением Верховного Совета РЮО от 1 сентября 1991 года о воссоединении с Россией, а на референдуме 2006 года они выступили за сохранение статуса независимого государства. Несмотря на то, что идеей референдума 2006 года была независимость от Грузии, а не от какого-либо иного государства, с правовой точки зрения результаты референдума 2006 года нивелируют результаты референдума 1992 года. В связи с этим, нам обязательно необходимо проведение нового референдума по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации», — пояснил Тибилов.

Он намерен привлечь к организации референдума самые широкие слои населения и обратиться к лидерам политических партий, общественных организаций.

Глава Южной Осетии уверен, что народ республики поддержит его инициативу.

«Референдум, в положительном исходе которого я не сомневаюсь, позволит сплотить наш народ, приведет к обновлению и оживлению всех положительных процессов в обществе», — заключил Леонид Тибилов.

Он подчеркнул, что все шаги по реализации результатов референдума будут осуществляться только по согласованию с российской стороной.