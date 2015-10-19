Тамбов, 19 октября, 2015, 18:36 — ИА Регнум. Состояние двух рабочих, которые пострадали при взрыве на Тамбовском пороховом заводе, улучшается. Об это врио главы Котовска Алексею Плахотникову рассказал лечащий врач ожогового центра института имени Вишневского, где сейчас находятся пострадавшие, передает портал «ПроКотовск».

newimages.ru Больница

Один из пациентов уже переведен из реанимации в обычную палату. Состояние обоих пострадавших оценивается как стабильное. Врачу уже говорят о некотором прогрессе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв на Тамбовском пороховом заводе произошел 30 сентября около 12:30, унеся жизни двух человек. Первый скончался в больнице после операции. Тело второго рабочего нашли под обломками. Также три человека получили ожоги разной степени тяжести.

СУ СК РФ по Тамбовской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 143 УК РФ — «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Причинами взрыва, по мнению следователей, могли стать нарушения в ходе технологического процесса сушки пороха, неосторожное общение с огнем при курении, а также противоправные действия третьих лиц. Точная причина взрыва пока неизвестна.