Калуга, 19 октября, 2015, 18:20 — ИА Регнум. Заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления городского парламента под председательством Александра Одиночникова, состоялось сегодня, 19 октября, в Калуге. Как сообщили в пресс-службе городской Думы Калуги, депутаты заслушали отчёты о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество» («Электронный муниципалитет»).

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. В Калуге на реализацию программы «Электронный муниципалитет» выделено 43,1 млн. рублей.

На реализацию программы в 2015 году выделено 43,1 млн. рублей. По состоянию на 22 сентября освоено 47%, до конца 2015 года выделенные денежные средства предполагается освоить в полном объеме.

В ходе реализации программы планируется осуществить мероприятия по дальнейшему развитию системы электронного документооборота, созданию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, актуализации геоинформационной системы, защите информации и персональных данных.