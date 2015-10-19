Красногорск, 19 октября, 2015, 18:16 — ИА Регнум. Красногорский бизнесмен Амиран Георгадзе, застреливший сегодня, 19 октября, первого заместителя главы Красногорского района Юрия Караудлова и главу ОАО «Красногорская электрическая сеть» Георгия Котляренко, уходя от погони, застрелил ещё одного человека. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба СКР.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР

Жертвой бандита стал молодой человек на скутере. Георгадзе произвел в него несколько выстрелов из пистолета.

Напомним, Георгадзе сегодня застрелил Караулова и Котляренко прямо в здании администрации Красногорского района во время обедненного перерыва. В совершении убийства ему помогал водитель. Георгадзе и его водитель скрылись с места преступления на черном Range Rover. В Московской области введён план «Сирена». Георгадзе объявлен в розыск.