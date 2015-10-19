Ереван, 19 октября, 2015, 17:50 — ИА Регнум. Новость о том, что коллегию Евразийской экономической комиссии с 1 февраля 2016 года возглавит бывший премьер-министр Армении Тигран Саркисян временно отодвинула на второй план обсуждения конституционного референдума в Армении.

Виктор Христенко и Тигран Саркисян. Фото: Photolure

О назначении Саркисяна, который в настоящий момент является послом Армении в США, было заявлено на состоявшемся 16 октября в Казахстане саммите ЕАЭС, в котором приняли участие главы пяти стран-членов организации.

«Мы приняли решение о том, кто будет с 1 февраля после РФ, после Виктора Христенко возглавлять нашу комиссию, — сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета и обратился к президенту Армении Сержу Саргсяну: — Скажите, пожалуйста, имя и фамилию представителя Армении».

«Саркисян Тигран Суренович, бывший премьер-министр Республики Армения», — ответил Серж Саргсян.

Лукашенко подчеркнул, что кандидатура Тиграна Саркисяна на посту главы комиссии ЕАЭС одобрена президентом России Владимиром Путиным.

«Он поддержан президентом РФ, он с ним работал, говорят, очень опытный, продвинутый специалист», — отметил президент Белоруссии.

Как уже писало ИА REGNUM, eще в 2012 году, когда Армения в рамках программы «Восточное партнерство» активными темпами двигалась к ассоциации с Евросоюзом, Тигран Саркисян возражал против членства Армении в Таможенном союзе, аргументируя это отсутствием у страны общих границ с Россией, Казахстаном и Белоруссией. Однако риторика армянского премьера изменилась летом 2013 года, в сентябре того же года президент Армении объявил о намерении республики присоединиться к ЕАЭС.

Тигран Саркисян был назначен послом Армении в США после отставки с поста премьер-министра. Последние годы его премьерства ознаменовались последовательной критикой проектов вступления Армении в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана и Евразийский экономический союз. Тигран Саркисян считал, что Армения должна развивать приоритетные отношения с Европейским союзом.

В апреле 2012 года после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Москве Саркисян дал большое интервью «Коммерсанту», в котором заявил: «В мировой практике нет такого примера, чтобы страна не имея границы, становилась членом таможенного союза. Это было бы бессмысленным. Смысл таможенного союза заключается в том, что обмен товарами осуществляется без таможенного досмотра. В нашем случае это невозможно, потому что мы должны проходить через территорию соседнего государства и дважды преодолевать растаможку. Это делает бессмысленной всю эту процедуру облегчения для хозяйствующих субъектов процесса растаможки. Взамен мы получили бы только проблемы, связанные с повышением таможенных пошлин и налогов. В экономическом смысле это нецелесообразно. Наши российские коллеги с пониманием относятся к данной ситуации. Мы ищем формы сотрудничества без Таможенного союза. По-видимому, стоит подумать о какой-то новой платформе или особом статусе для Армении». Бывший армянский премьер также добавил, что надо искать другие формы сотрудничества. «Таможенный союз не предоставляет нам таких инструментов, которые были бы выгодными для хозяйствующих субъектов. А тогда он становится бессмысленным», — отметил Саркисян.

После того как стало ясно, что Армения все-таки вступит в Таможенный союз, Саркисян по идее должен был подать в отставку, однако, он с таким же энтузиазмом стал продвигать идеи Таможенного союза. «От вступления в Таможенный союз уровень жизни в Армении должен вырасти. Нужно признать, что в Таможенном союзе ВВП на душу населения в три раза превышает тот же показатель в Армении. А интеграционные процессы способствуют распространению благосостояния. Об этом свидетельствует международный опыт», — заявил Саркисян в марте 2013 года.

Более того, резко сменивший свою позицию Саркисян заявил, что за решением о вступлении в Таможенный Союз «с одной стороны стоит исторический опыт, а с другой — холодный расчет, направленный на создание таких условий, которые полностью соответствует национальным интересам Армении». При этом он добавил, что интеграционные объединения должны формироваться «не для политических, а для экономических целей».

Армянская пресса сразу же констатировала беспринципность Саркисяна, поскольку он «стал одним из главных глашатаев присоединения к Таможенному союзу». Сегодня армянские аналитики задаются другим вопросом, почему выбор остановился именно на Тигране Саркисяне.

Некоторые эксперты считают, что Саркисян, возможно, займется внедрением единой валюты. «Тигран Саркисян, который имел огромный вклад в деле внедрения армянской национальной валюты и становления одной из эффективных на постсоветском пространстве банковских систем Армении, станет «отцом основателем» единой евразийской валюты — «Алтына», — отмечает ереванская газета «Айкакан жаманак».

Еще в бытность главой правительства Саркисян отмечал, что Таможенный союз «очень близок к единой валюте». «Я думаю, что Таможенный союз очень близок к единой валюте. Нужно всего лет пять согласованной денежно-кредитной и бюджетной политики. Это выгодно и для России, и для Казахстана, и для Белоруссии. Есть убежденность, что уровни развития этих стран схожи, они не собираются жить за счет других. Единая валюта удобна и для хозяйствующих субъектов, и для граждан. Какой смысл иметь национальную валюту и терять деньги во время трансфертов?», — сказал Саркисян.

Депутат парламента Армении Теван Погосян считает, что напротив, личность человека, который будет избран главой коллегии ЕЭК, сама по себе не будет иметь значения, поскольку основной задачей должно стать представление интересов Армении в ЕАЭС. «Среди причин назначения Тиграна Саркисяна на должность указываются его тесные контакты и связи в различных международных структурах, однако они не будут работать, если у этих структур не будет соответствующих политических интересов», — сказал Погосян.

Однопартиец Саркисяна по Республиканской партии Армении, депутат парламента Левон Мартиросян, более известный широкой публике как брат шоумена Гарика Мартиросяна и вовсе отмечает, что Тигран Саркисян является лучшим кандидатом на пост главы правительства Евразийского экономического союза. По словам Мартиросяна, Тигран Саркисян является носителем европейских ценностей, получил российское образование и владеет ситуацией на постсоветском пространстве.

Недостатка в комментариях по поводу назначения Саркисяна в ближайшее время однозначно не будет. Но факт, который отмечают практически все наблюдатели, заключается в том, что после офшорного скандала, в котором был замешен бывший премьер и внезапного увольнения с должности, возвратиться в большую политику Тиграну Саркисяну будет крайне сложно, даже несмотря на ожидаемые в Армении политические процессы.