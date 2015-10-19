Калуга, 19 октября, 2015, 17:49 — ИА Регнум. Видеоспектакль «Святое Красное Солнышко», поставленный по благословению настоятеля храма святого Серафима Саровского отца Василия членами калужской территориальной общины «Наш Терепец», стал победителем конкурса, посвященного 1000-летию преставления святого равноапостольного князя Владимира и Году литературы. Как сообщили 19 октября в пресс-службе городской думы Калуги, презентация спектакля проходила в Калужской православной гимназии. Каждый из его участников и тех, кто помогал юным актерам, получил благодарственное письмо митрополита Калужского и Боровского Климента.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги Награждение в Калужской православной гимназии

«Для наших ребят эти высокие награды — большая честь и большой стимул к изучению отечественной истории, — сказал на церемонии награждения победителей депутат городской думы Андрей Линков. — История многому учит нас. Крещение Руси, совершенное князем Владимиром, заложило основы братства и единства славянских народов. Мы все: русские, белорусы, украинцы — вышли из одного корня. То, что объединяло наши народы раньше, может объединить и в настоящее время, и в будущем».

Праздник по итогам конкурса закончился экскурсией по историческим местам старинного города Малоярославца, перешагнувшего пятисотлетний рубеж.