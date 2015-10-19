Чебоксары, 19 октября, 2015, 17:48 — ИА Регнум. В Чувашии повторно выставляется на торги пакет акций ОАО «Чувашавтодор». Как сообщили ИА REGNUM в Госкомимуществе республики, победившая в первых торгах компания «Лидер» не внесла необходимую залоговую сумму.

chuvashavtodor.ru Главный офис «Чувашавтодора» в Чебоксарах

На аукцион в очередной раз выставляются 75% акций (минус одна акция) от уставного капитала одной из крупнейших дорожно-строительных организаций республики, всего 189 474 акции. Как и ранее, начальная цена составит порядка 179,3 млн рублей, шаг аукциона — 1 млн рублей. Участникам необходимо будет внести задаток в размере около 35,86 млн рублей (на первом аукционе — 18 млн рублей). Торги пройдут 16 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый аукцион прошёл в августе 2015 года. Тогда было три участника — «Честрой», «Лидер» и зарегистрированное в Москве ЗАО «Михалково». Тогда торги завершили на отметке в 232,28 млн рублей, победителем было признано ООО «Лидер» (руководитель Алексей Лапшин). Ранее Лапшин стал владельцем санаторно-курортного комплекса «Волжанка». Напомним, компания «Лидер» в настоящее время также является застройщиком «Кувшинки"-"Шанхая», получив на ниве застройки скандальную федеральную известность: жильцы микрорайона, недовольные действиями строителей и чиновников, выходили на пикеты, организовали митинги и даже массово ездили отстаивать свои права Москву.

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ОАО «Чувашавтодор» является одним из крупнейших и старейших дорожно-строительных предприятий региона с 85-летней историей развития. В собственности предприятия находятся 48 земельных участков общей площадью 809 510 кв. метров и более 200 зданий и сооружений. Включаюет 14 филиалов, в том числе три территориально-производственных управления (Канашское, Чебоксарское и Шумерлинское ТПУ), восемь дорожных ремонтно-строительных управлений, проектно-сметное бюро и управление материально-технического снабжения. В 2014 году выручка предприятия составила 1,718 млрд рублей, в I полугодии 2015 года — 276,8 млн рублей. В 2014 году компания сработала с 2,22 млрд рублей прибылью, по итогам I полугодия 2015 года получен убыток в размере 128,38 млн рублей. Прежнее руководство «Чувашавтодора» попало под уголовное преследование. А в этом году компания фигурировала в сводках Госслужбы занятости населения Чувашии в списке предприятий, где массово вводился режим неполной занятости.

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