Москва, 19 октября, 2015, 17:34 — ИА Регнум. В решении бывшего президента Украины Виктора Януковича подать иск в ЕСПЧ в связи с регулярными нарушениями Украиной прав человека в отношении него есть политический расчет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил политолог Алексей Мухин. Год назад подача подобного иска была бы далека от политической конъюнктуры, а теперь, когда Запад недоволен своими украинскими партнерами, это стало более актуальным, отметил Мухин.

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«Нарушения, которыми сопровождались события, описываемые Януковичем в своем иске, безусловно, нуждаются в юридической оценке», — сказал Мухин. При этом, как отметил политолог, сейчас подача такого иска актуальна, поскольку Запад недоволен своими нынешними украинскими партнерами. «Сложно не заметить, что европейские и американские коллеги явно недовольны своими нынешними украинскими партнерами. Здесь есть политический расчет. Если год назад подача подобного иска была бы весьма далека от политической конъюнктуры, то сейчас — почему нет?» — сказал Мухин.

Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович подал иск в ЕСПЧ из-за регулярных нарушений Украиной прав человека в отношении него. Об этом сообщила британская адвокатская компания Joseph Hage Aaronson LLP, представляющая интересы Виктора Януковича.