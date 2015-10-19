Санкт-Петербург, 19 октября, 2015, 17:37 — ИА Регнум. 24 октября в Петербурге стартует XIII Международный кинофестиваль анимации «Мультивидение». В течение месяца в кинотеатрах города будут демонстрироваться лучшие анимационные фильмы — призеры различных европейских фестивалей. Помимо традиционных показов, в «Мультивидение» включены Ночь французской анимации и Ночь лучшей мировой анимации. В рамках Фестиваля также состоится объявление лауреатов конкурсной программы и смотр «горячей десятки» победителей.

spacecraft.la Уолт Дисней за работой

В этом году на участие в конкурсной программе было прислано 1200 заявок, около ста из них прошли в финал и будут показаны на Фестивале. Работы режиссёров из США, Германии, Японии, Кореи и многих других стран представляют широкую тематику: юмор в анимации, психоделические мультфильмы, мультфильмы для взрослых, фантастика и приключения, программу историй о любви, детскую программу. Показы пройдут на нескольких площадках Санкт-Петербурга — в кинотеатрах «Чайка», «Родина», а также в музее «Эрарта» и лофт-проекте «Этажи».

Конкурсная программа «Мультивидения — 2015» включает 9 номинаций:

Гран-при фестиваля;

лучшая история;

лучший визуальный ряд;

лучший анимационный фильм для детей;

лучший анимационный фильм, сделанный детьми;

лучший экспериментальный анимационный фильм;

лучший студенческий фильм;

лучшая видеоинсталляция;

а также специальные призы и номинации по решению членов жюри.

Фестиваль проходит в культурной столице с 2003 года, и на сегодняшний день является крупнейшим смотром анимационных работ со всего мира и из России. Задачами проекта стало: осветить развитие самых современных направлений в искусстве анимации в России и за рубежом, способствовать диалогу между художниками разных стран, ознакомить зрителей с широкими возможностями художественного выражения, показать преемственность современного и классического искусства, а также пропагандировать российскую анимацию за рубежом.

Наряду с фильмами на фестивале традиционно представляется весь спектр современного искусства, сопряженного с анимацией — видеоарт, электронная музыка, видеоинсталляции, ви-джеинг, мультимедийный перформанс. По словам организаторов проекта, название «Мультивидение» указывает на многообразие взглядов на мир, и их воплощение в искусстве анимации.

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