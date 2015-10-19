Москва, 19 октября, 2015, 17:30 — ИА Регнум. Посол Франции в России Жан Морис Рипер вызван в МИД России для разъяснений в связи с опасным сближением самолета ВВС Франции с самолетом, перевозившим делегацию российского парламента во главе с Сергеем Нарышкиным, говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

gordonua.com Посол Франции в России Жан Морис Рипер

«19 октября посол Французской Республики в Москве Жан Морис Рипер был вызван в МИД России к заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Алексею Мешкову для дачи разъяснений относительно имевшего место утром того же дня опасного сближения самолета ВВС Франции в национальном воздушном пространстве с авиалайнером, следовавшим с российской парламентской делегацией во главе с председателем Государственной думы ФС РФ Сергеем Нарышкиным в Женеву (Швейцария) для участия в 133-й Ассамблее Межпарламентского союза», — говорится в документе.

Послу была высказана глубокая озабоченность российской стороны в связи с произошедшим. «Подобные действия Парижа подрывают возможность использования Франции в качестве места проведения многосторонних встреч и переговоров», — подчеркнули в МИД России.