Москва, 20 октября, 2015, 00:10 — ИА Регнум. Сегодня, 20 октября, Госдума обсудит пакет законопроектов, направленных на поддержку инвалидов, сообщает ИА REGNUM. Так, парламентарии обсудят дополнительные возможности для использования средств материнского капитала. Средства маткапитала можно будет направить на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграцию в общество детей-инвалидов. В частности, нормы предполагают компенсацию затрат на приобретение медтехники. Использовать средства можно будет, не дожидаясь достижения ребенком возраста трех лет, следует из законопроекта, который Госдума обсудит в первом чтении.

neinvalid.ru Слепой человек с собакой в метро.

Кроме того, в первом чтении Госдума обсудит вопрос об увеличении размеров стандартных налоговых вычетов на детей-инвалидов. С 1 января 2016 года увеличивается стандартный налоговый вычет за каждый месяц налогового периода на каждого ребенка-инвалида с 3 тыс. рублей до 12 тыс. рублей родителям и усыновителям и до 6 тыс. рублей опекунам, попечителям и приемным родителям. Одновременно для всех налогоплательщиков, на обеспечении которых находятся дети, увеличить с 280 тыс. рублей до 350 тыс. рублей предельный размер дохода, рассчитываемый с начала года нарастающим итогом, по достижении которого налоговый вычет не предоставляется.

Также в первом чтении парламентарии рассмотрят законопроект, освобождающий от НДС медицинских товаров для коррекции зрения.