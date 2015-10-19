Москва, 20 октября, 2015, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 20 октября, Госдума обсудит блок законопроектов в рамках подготовки в выборам депутатов нижней палаты парламента VII созыва, сообщает ИА REGNUM. Так, парламентарии в третьем чтении рассмотрят законопроект, направленный на то, чтобы в год проведения выборов в Госдуму федеральная и региональные кампании совмещались бы. Голосование в 2016 году пройдет в третье воскресенье сентября, а не второе воскресенье сентября.

enakievo-utos.com Гвозди.

Кроме того, в третьем чтении депутаты примут окончательное решение о схеме одномандатных округов. В варианте ЦИК в Татарстане ряд округов расположены по обоим берегам рек Волги или Камы, поправки корректируют этот недостаток практически по всем округам, парламентарии предлагают сохранить привычную нарезку округов. Изменения границ округов Владимирской области направлены на уменьшение процента отклонения численности избирателей от среднего количества избирателей на один округ в этом субъекте РФ — часть избирателей, ранее включенных в Суздальский округ № 80, войдет в состав округа № 79 во Владимире. Кроме того, уточнены ряд названий населенных пунктов в Алтае и Московской области.

Принятие закона, по словам главы комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимира Плигина («Единая Россия»), «даст старт глубокой работе с избирателями».

Кроме того, Госдума обсудит законопроект, дающий возможность гражданину РФ получить второй загранпаспорт. Предусматривается, что документ можно получить на срок действия первого, уже выданного документа — на период срока действия первого документа.