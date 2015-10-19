Вашингтон, 19 октября, 2015, 16:58 — ИА Регнум. Японская инвесткомпания Nomura провела исследования и выясняла, что некоторые рестораны «Макдоналдс» в США сегодня доживают последние дни, пишет издание The Independent. Анализируя деятельность ресторанов «Макдоналдс», ученые привлекли 29 франшиз, которые состоят из 229 заведений и более 14 тысяч ресторанов этой сети в США.

greenpeace.org Рональд Макдональд

При изучении вопроса исследователи столкнулись с тем, что клиенты «Макдоналдса» не довольны задержками заказов и частыми сбоями работы оборудования, также покупателей смущает обширное меню. Выяснилось, что примерно 30% владельцев ресторанов, работающих по франшизе в США, неплатежеспособны.

В сложной сложившейся ситуации управляющие и владельцы сети быстрого питания винят нового гендиректора «Макдоналдса» Стива Истербрука. Он, например, решил ужесточить требования для приготовления бургеров. Кроме того, в дневном меню появились некоторые блюда, которые до этого были доступны только утром, что создало дополнительную нагрузку на кухню.

В качестве обвинения ему предъявляют также установку электронных стендов, где посетители могут самостоятельно сделать заказ, причем ингредиенты для бургеров покупатель тоже может выбрать самостоятельно.

ИА REGNUM напоминает, что в мае и в марте Стив Истербрук выступил с заявлениями. Первое — о том, что бургеры в ресторанах сети станут на 15 градусов горячее. Это небольшое изменение, как рассчитывал новый генеральный директор, сделает продукцию компании более привлекательной для клиентов. Второе заявление Истербрука — о введении стендов самообслуживания в «Макдоналдс». После заказа через терминал или планшет еду доставят прямо к столику.