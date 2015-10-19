Ростов-на-Дону, 19 октября, 2015, 16:32 — ИА Регнум. Гандболистки «Ростов-Дона» вернулись из Норвегии с победой. В стране полуночного солнца подопечные Яна Лесли одержали победу над местным «Ларвиком», который им достался по жребию в группе, А в Лиге Чемпионов. Итог встречи — 27:21 в пользу представителя России, рассказали ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе ГК «Ростов-Дон».

rostovhandball.ru Голкипер ГК «Ростов-Дон» Катрин Лунде

Стоит отметить, что ворота ростовчанок были надёжно прикрыты. Норвежская голкипер Катрин Лунде отразила свыше 50% мячей, стремившихся попасть в ворота донской команды. Как доказательство её первоклассной игре, стало признание молодой мамы лучшим игроком матча. «Я очень довольна игрой. Очевидно, что начинать с победы — просто замечательно», — прокомментировала Катрин Лунде.

Тренер же соперниц ростовчанок ГК «Лаврик» Тор Овдар Моэн был весьма краток и отметил, что команде есть, над чем поработать. Очевидно, что наставник не очень доволен результатом, так как «Ларвик» — вице-чемпион последнего розыгрыша лучших команд континента.

Добавим, что следующая игра ГК «Ростов-Дон» в рамках Лиги Чемпионов состоится 24 октября в донской столицы. Дружина Яна Лесли примет на домашней площадке ГК «Крим» (Словения).

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Наставник ГК «Ростов-Дон»: С Катрин Лунде мы сделаем большой шаг вперед

Напомним, о том, что Катрин Лунде — голкипер сборной Норвегии — укрепит состав ростовчанок, стало известно еще в середине прошлого сезона. Соответствующее решение принял главный тренер ГК «Ростов-Дон» Ян Лесли. В расположение команды Лунде попала в межсезонье уже и в статусе молодой мамы, и наравне со всем коллективом принялась за подготовку к сезону 2015/16 уже в составе донской команды.