Чебоксары, 19 октября, 2015, 16:31 — ИА Регнум. В Чувашии подвели итоги дня голосования и начали готовиться к выборам в Госдуму 2016 года. Анализу прошедшего дня голосования в регионах Поволжья был посвящён круглый стол, где говорилось о проблемах, тенденциях и задачах, сообщается на официальном портале органов власти Чувашии.

В республике на выборах главы Чувашии победил Михаил Игнатьев, который остался на второй срок. На муниципальные выборы восемь партий выдвинули 7834 кандидатов, из них зарегистрированы 7006 человек. В результате избраны 3734 депутата муниципального уровня. По словам главы Центризбиркома Чувашии Александра Цветкова, незамещёнными остались 12 мандатов, повторные выборы состоятся в 2016 году в единый день голосования.

Глава республики Михаил Игнатьев заявил, что по итогам выборов не было «серьезных замечаний и жалоб». Менее спокойными оказались выборы в органы местного самоуправления. «В целом выборы прошли организовано, демократично, конкурентно, их результаты объективны и обоснованы», — заявил Игнатьев в ходе круглого стола.

При этом за информационным бортом остался федеральный скандал с муниципальной избирательной комиссией Чебоксар, которая отказывалась подчиниться сначала чувашскому Центризбиркому, затем — российскому. Дело касалось партийного списка от чувашского отделения «Патриотов России», который МИК отказалась зарегистрировать — на сторону кандидатов встал ЦИК РФ, зарегистрировав «патриотов». После этого последовала жалоба члена МИКа на федеральный Центризбирком в Верховный суд России — её оставили без удовлетворения. Одного из кандидатов партии, также получившему отказ, зарегистрировал ЦИК Чувашии. При этом в ходе предвыборной агитации оппозиционные партии в один голос заявляют о «беспределе и беззаконии на выборах», о «выборах без выбора».

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Что касается выборов главы Чувашии, то здесь может быть интересен ход голосования в разрезе муниципалитетов за Михаила Игнатьева. Районы-лидеры по числу голосов также возглавляют рейтинг и по уровню явки. Лидерами по числу голосов стали пять сельских районов, где за Михаила Игнатьева насчитали более 80% проголосовавших. Рекордсменом этих выборов неожиданно стал Алатырский район, где за главу республики отдали 87,34% голосов. На втором месте по числу голосов, отданных за Михаила Игнатьева, идёт Шемуршинский район (85,21%). На третьей позиции — Яльчикский район (83,62%). Оба муниципалитета также являются лидерами по уровню явки, при этом на первом месте идёт Яльчикский район (92,6%). В Шемуршинском районе проголосовали 89,73% избирателей. Далее по числу голосов в пользу Игнатьева идут Батыревский (82,51%) и Комсомольский (80,19%) районы.

Свыше 70% избирателей проголосовали в 13 районах. Аудсайдерами среди сельских территорий являются Ядринский (69,17% голосов), Марпосадский (68,66%) и Красночетайский (60,44%) районы. Отметим, что главный единоросс Чувашии, а с недавнего времени — вице-спикер республиканского парламента Николай Малов родом из Ядринского района и представляет его в Госсовете два срока подряд.

Хуже всего, как и предыдущие годы, голосовали в городах. Максимальное число голосов дал Алатырь (66,14%), минимальное — Шумерля (48,53%). Отметим, что Шумерля, которая считается одним из самых проблемных муниципалитетов в сфере ЖКХ и где регулярно меняют глав администраций, заняла последнее место по уровню поддержки Михаила Игнатьева в Чувашии, показав самый высокий уровень протеста и минимальную явку по республике (38,41%). Коммунист Валентин Шурчанов и справоросс Олег Николаев получили здесь почти одинаковое число голосов — соответственно 20,7% и 20,89%.

В Чебоксарах за Михаила Игнатьева проголосовали 56,67% избирателей (явка 46,5%), в Новочебоксарске — 50,73% (явка 42,21%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в выборах главы Чувашии приняли участие 58,65% избирателей (553,3 тыс. человек). Глава республики Михаил Игнатьев получил 65,54% голосов, оставшись на второй срок. На втором месте по числу голосов — справоросс Олег Николаев, за которого проголосовали 14,73% избирателей. Коммунист Валентин Шурчанов набрал 12,76% голосов, либерал-демократ Константин Субботин — 3,35%. Недействительными на этих выборах были признаны 19 988 бюллетеней, то есть 3,6% пришедших на выборы испортили бланки, что квалифицируется как протест.

Комиссия

Проголосовали за

Михаила Игнатьева

Явка

1

Алатырская

87,34%

89,1%

2

Шемуршинская

85,21%

89,73%

3

Яльчикская

83,62%

92,6%

4

Батыревская

82,51%

85,21%

5

Комсомольская

80,19

79,84%

6

Аликовская

77,85%

77,22%

7

Янтиковская

77,66%

86,26%

8

Красноармейская

77,58%

78,45%

9

Урмарская

76,02%

66,4%

10

Ибресинская

75,16%

82,73%

11

Порецкая

74,28%

86,6%

12

Канашская

73,84%

76,36%

13

Шумерлинская

72,11%

66,74%

14

Моргаушская

71,97%

79,27%

15

Цивильская

71,63%

66,14%

16

Вурнарская

71,48%

80,2%

17

Чебоксарская

70,58%

69,68%

18

Козловская

70,65%

79,15%

19

Ядринская

69,17%

72,91%

20

Марпосадская

68,66%

70,88%

21

г. Алатырь

66,14%

52%

22

Красночетайская

60,44%

78,35%

23

Чебоксары, Калининская

58,4%

45,94%

24

Чебоксары, Ленинская

56,47%

45,33%

25

Чебоксары, Московская

52,13%

48,24%

26

Новочебоксарск

50,73%

42,21%

27

Канаш

49%

45,62%

28

Шумерля

48,53%

38,41%