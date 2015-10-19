В Чувашии анализируют прошедшие выборы: рейтинг муниципалитетов
Чебоксары, 19 октября, 2015, 16:31 — ИА Регнум. В Чувашии подвели итоги дня голосования и начали готовиться к выборам в Госдуму 2016 года. Анализу прошедшего дня голосования в регионах Поволжья был посвящён круглый стол, где говорилось о проблемах, тенденциях и задачах, сообщается на официальном портале органов власти Чувашии.
В республике на выборах главы Чувашии победил Михаил Игнатьев, который остался на второй срок. На муниципальные выборы восемь партий выдвинули 7834 кандидатов, из них зарегистрированы 7006 человек. В результате избраны 3734 депутата муниципального уровня. По словам главы Центризбиркома Чувашии Александра Цветкова, незамещёнными остались 12 мандатов, повторные выборы состоятся в 2016 году в единый день голосования.
Глава республики Михаил Игнатьев заявил, что по итогам выборов не было «серьезных замечаний и жалоб». Менее спокойными оказались выборы в органы местного самоуправления. «В целом выборы прошли организовано, демократично, конкурентно, их результаты объективны и обоснованы», — заявил Игнатьев в ходе круглого стола.
При этом за информационным бортом остался федеральный скандал с муниципальной избирательной комиссией Чебоксар, которая отказывалась подчиниться сначала чувашскому Центризбиркому, затем — российскому. Дело касалось партийного списка от чувашского отделения «Патриотов России», который МИК отказалась зарегистрировать — на сторону кандидатов встал ЦИК РФ, зарегистрировав «патриотов». После этого последовала жалоба члена МИКа на федеральный Центризбирком в Верховный суд России — её оставили без удовлетворения. Одного из кандидатов партии, также получившему отказ, зарегистрировал ЦИК Чувашии. При этом в ходе предвыборной агитации оппозиционные партии в один голос заявляют о «беспределе и беззаконии на выборах», о «выборах без выбора».
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Что касается выборов главы Чувашии, то здесь может быть интересен ход голосования в разрезе муниципалитетов за Михаила Игнатьева. Районы-лидеры по числу голосов также возглавляют рейтинг и по уровню явки. Лидерами по числу голосов стали пять сельских районов, где за Михаила Игнатьева насчитали более 80% проголосовавших. Рекордсменом этих выборов неожиданно стал Алатырский район, где за главу республики отдали 87,34% голосов. На втором месте по числу голосов, отданных за Михаила Игнатьева, идёт Шемуршинский район (85,21%). На третьей позиции — Яльчикский район (83,62%). Оба муниципалитета также являются лидерами по уровню явки, при этом на первом месте идёт Яльчикский район (92,6%). В Шемуршинском районе проголосовали 89,73% избирателей. Далее по числу голосов в пользу Игнатьева идут Батыревский (82,51%) и Комсомольский (80,19%) районы.
Свыше 70% избирателей проголосовали в 13 районах. Аудсайдерами среди сельских территорий являются Ядринский (69,17% голосов), Марпосадский (68,66%) и Красночетайский (60,44%) районы. Отметим, что главный единоросс Чувашии, а с недавнего времени — вице-спикер республиканского парламента Николай Малов родом из Ядринского района и представляет его в Госсовете два срока подряд.
Хуже всего, как и предыдущие годы, голосовали в городах. Максимальное число голосов дал Алатырь (66,14%), минимальное — Шумерля (48,53%). Отметим, что Шумерля, которая считается одним из самых проблемных муниципалитетов в сфере ЖКХ и где регулярно меняют глав администраций, заняла последнее место по уровню поддержки Михаила Игнатьева в Чувашии, показав самый высокий уровень протеста и минимальную явку по республике (38,41%). Коммунист Валентин Шурчанов и справоросс Олег Николаев получили здесь почти одинаковое число голосов — соответственно 20,7% и 20,89%.
В Чебоксарах за Михаила Игнатьева проголосовали 56,67% избирателей (явка 46,5%), в Новочебоксарске — 50,73% (явка 42,21%).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в выборах главы Чувашии приняли участие 58,65% избирателей (553,3 тыс. человек). Глава республики Михаил Игнатьев получил 65,54% голосов, оставшись на второй срок. На втором месте по числу голосов — справоросс Олег Николаев, за которого проголосовали 14,73% избирателей. Коммунист Валентин Шурчанов набрал 12,76% голосов, либерал-демократ Константин Субботин — 3,35%. Недействительными на этих выборах были признаны 19 988 бюллетеней, то есть 3,6% пришедших на выборы испортили бланки, что квалифицируется как протест.
Комиссия
Проголосовали за
Михаила Игнатьева
Явка
1
Алатырская
87,34%
89,1%
2
Шемуршинская
85,21%
89,73%
3
Яльчикская
83,62%
92,6%
4
Батыревская
82,51%
85,21%
5
Комсомольская
80,19
79,84%
6
Аликовская
77,85%
77,22%
7
Янтиковская
77,66%
86,26%
8
Красноармейская
77,58%
78,45%
9
Урмарская
76,02%
66,4%
10
Ибресинская
75,16%
82,73%
11
Порецкая
74,28%
86,6%
12
Канашская
73,84%
76,36%
13
Шумерлинская
72,11%
66,74%
14
Моргаушская
71,97%
79,27%
15
Цивильская
71,63%
66,14%
16
Вурнарская
71,48%
80,2%
17
Чебоксарская
70,58%
69,68%
18
Козловская
70,65%
79,15%
19
Ядринская
69,17%
72,91%
20
Марпосадская
68,66%
70,88%
21
г. Алатырь
66,14%
52%
22
Красночетайская
60,44%
78,35%
23
Чебоксары, Калининская
58,4%
45,94%
24
Чебоксары, Ленинская
56,47%
45,33%
25
Чебоксары, Московская
52,13%
48,24%
26
Новочебоксарск
50,73%
42,21%
27
Канаш
49%
45,62%
28
Шумерля
48,53%
38,41%