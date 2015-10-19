Киев, 19 октября, 2015, 16:13 — ИА Регнум. Украина и Польша подготовили технико-экономическое обоснование для строительства газового интерконнектора, который объединит газовые системы двух стран.

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Об этом 19 октября сообщает пресс-служба украинской компании «Укртрансгаз», которая обеспечивает транзит газа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно предоставленной информации, запланированный газовый интерконнектор Польша — Украина будет включать строительство магистрального газопровода Германовичи — польско-украинская граница, общей длиной примерно 1,5 км по территории Польши, а также Бильче-Волыця — украинско-польская граница приблизительной длиной 110 км по территории Украины.

«Кроме того, на территории Польши будет построена компрессорная станция Страхоцина, измерительная станция и участки газопровода: Германовичи — Страхоцина, Страхоцина — Погорска Воля, Погорска Воля — Творзен и Творов — Творзен», — говорится в сообщении.

«Основная цель объединения польской и украинской ГТС — увеличить возможности импорта газа из ЕС через Польшу и обеспечить возможность хранения европейского газа в украинских хранилищах. Реализация проекта должна дать возможность прокачивать из Польши на Украину до 8 млрд кубометров газа в год, а с Украины в ЕС — до 7 млрд кубометров в год», — подчеркивает «Укртрансгаз».

Отмечается, что этот проект является частью Северо-Южного газового коридора, который соединит LNG-терминал в Свиноустье со странами Центральной и Западной Европы. Стороны ожидают, что проект будет закончен до 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в совет директоров «Нафтогаза Украины» войдут «западные партнеры» Киева — представители международных финансовых организаций. На такую реформу «Нафтогаз Украины» пойдет ради 800 млн долларов на газ от ЕБРР и Всемирного банка.