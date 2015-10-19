Краснодар, 19 октября, 2015, 15:43 — ИА Регнум. Сегодня в пресс-службе ФСБ России сообщили, что 16 октября в Краснодарском крае сотрудники Федеральной службы безопасности задержали администратора паблика «ВКонтакте» в рамках уголовного дела о публичных призывах к терроризму. Группа, которой руководил молодой человек, получая «инструкции» одного из участников террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта», содержала экстремистские материалы.

ИА REGNUM На Вконтакте брошена тень

Согласно данным ФСБ, был арестован некий А. К. Ферзалиев, который работал помощников машиниста. Он намеревался взорвать самодельную бомбу на железной дороге в одной из электричек в момент её стоянки в депо. Об этом сам мужчина сообщил на допросе. В пресс-службе ФСБ объяснили, что для совершения теракта мужчина через интернет связался со знакомым ему членом ИГ — участником вооруженного конфликта в Сирийской Арабской Республике, у него Ферзалиев попросил инструкцию по изготовлению СВУ. После теракта мужчина планировал выехать в САР и присоединиться к боевикам ИГИЛ.

ИА REGNUM ранее сообщало, что террористическая группировка «Исламское государство Ирака и Леванта», деятельность которой запрещена на территории РФ, не раз была замечена в вербовке через соцсети или налаживании связи через сеть.

Так, 14-летний юноша получил прозвище самого молодого террориста Великобритании. Он через интернет связался с австралийскими джихадистами и планировал устроить теракт во время парада в честь Дня ветеранов в Австралии. Подросток признал себя виновным и получил пожизненный срок.

Также ИА REGNUM передавало, что ИГИЛ использует мессенджер Telegram как средство связи между боевиками. Посредством мессенджера участники группировки распространяли пропагандистские материалы.

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