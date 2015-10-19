Калининград, 19 октября, 2015, 15:38 — ИА Регнум. На окраине Калининграда обнаружен тайник с внушительным количеством боеприпасов времен войны. Как сообщили сегодня, 19 октября, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД, схрон находился в лесополосе в районе автодороги Чкаловск — Люблино.

Содержимое тайника. Фото предоставлено калининградскими полицейскими.

С места происшествия изъято десять противопехотных мин, пять ручных гранат, различные детонаторы и взрыватели, а также 633 патрона различного калибра.

Согласно оперативным данным, боеприпасы были спрятаны «чёрными копателями», личности которых устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИА REGNUM уточняет, что подобные тайники правоохранительные органы находят ежегодно. В частности, в июне 2014 года взрывотехники ФСБ изъяли в схроне у посёлка Сосновка Зеленоградского района более трёх килограммов взрывчатки и 30 различных видов детонаторов.

По данным военных специалистов, на сегодня суммарное число всех неразорвавшихся боеприпасов в российском эксклаве достигает 1,35 млн штук.