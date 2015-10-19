Красногорск, 19 октября, 2015, 15:31 — ИА Регнум. Днем 19 октября в Красногорске (Московская область) в собственном кабинете застрелены первый заместитель главы муниципального района и глава местных электросетей. Нападавший скрылся.

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В кабинет первого заместителя районной администрации Юрия Караулова вошел местный предприниматель и открыл огонь из автоматического оружия. Чиновник и находившийся в кабинете глава ОАО «Красногорская электросеть» Георгий Котляренко скончались на месте.

Нападавший, личность которого установлена, скрылся с места ЧП на автомобиле Range Rover.

Объявлен план «перехват».

LifeNews отмечает, что, по предварительным данным, убийца — местный бизнесмен, который занимался строительством в этом регионе. Его личность установлена — это Амиран Г.

ГСУ СК РФ по области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.