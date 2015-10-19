Москва, 19 октября, 2015, 15:28 — ИА Регнум. Без проведения спецоперации ВКС РФ с группировкой «Исламское государство» невозможно было бы разобраться, что наглядно продемонстрировал пример действий США и западной коалиции. Об этом 19 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями, муфтий, глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.

Миклош Барабаш. Арабский мужчина (дервиш), 1843

«Можно было бы начать спецоперацию ВКС РФ и раньше — до того момента, пока ИГ не набрало такую большую силу. Без спецоперации невозможно было с ними разобраться. США несколько лет пыталась навести там порядок, но ничего так и не сделала — сеть террористов только расширялась», — сказал Бердиев.

По его словам есть люди, которые хотят показать, что война идёт между суннитами и шиитами: «Но это не так. 1400 с лишним лет сунниты и шииты жили вместе, и никаких проблем не было. Они вместе учились, вместе молились, и конфликтов не возникало. Они делали многое по-разному, но вместе молились одному, единому Всевышнему Аллаху. А сейчас хотят показать, что Россия якобы на стороне шиитов и против суннитов, но Россия воюет против бандитов. Бандиты — это враги религии, враги ислама, враги человечества. Поэтому там идёт война».

Бердиев подчеркнул, что весь исламский мир воспринял спецоперацию ВКС РФ нормально: «Люди, которые хотят показать, что Россия воюет якобы против суннитов или шиитов, они стремятся выдать желаемое за действительное, но ведь это не так. Тот, кто понимает религию, всё прекрасно осознаёт. А тот, кто не понимает, начинает кричать о суннитах и шиитах. Но это не идёт из религии».

Напомним, эксперты едины в своём мнении о верности решения российских властей относительно проведения спецоперации в Сирии. По их словам, в отличие от США, которые рассматривают весь мир как свою колонию, Россия чётко понимает свою ответственность по сохранению безопасности и действует не только в интересах своего народа, но и всего мира. Эксперты отмечают, что в ходе заседания Генассамблеи ООН со стороны Владимира Путина мировому сообществу был чётко дан сигнал о соблюдении безопасности всего мира, а также о недопущении дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке, которая грозит Европе и России не только новыми потоками беженцев, но и проникновением террористов.

При этом специалисты подчёркивают, что Россия не ведёт войну — она лишь выполняет военную операцию в рамках просьбы, направленной Путину со стороны действующего президента Сирии Башара Асада.