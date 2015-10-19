Севастополь, 19 октября, 2015, 15:25 — ИА Регнум. Следственное управление СКР по Севастополю передало в суд уголовное дело по обвинению многократного победителя чемпионатов России по боевому самбо и панкратиону Станислава Молодцова в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине, повлекших его смерть. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР.

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Согласно материалам дела, летом 2012 года на набережной поселка Андреевка в Севастополе между спортсменом и отдыхающим военнослужащим внутренних войск МВД Украины произошел конфликт. В результате самбист нанес ему удар кулаком в лицо, от чего пострадавший упал, ударившись затылком об бетонную поверхность.

Потерпевший скончался в больнице через несколько часов, не приходя в сознание. «Молодцов был объявлен в международный розыск, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Спортсмен был задержан в городе Братске сотрудниками регионального управления МВД России, после чего этапирован в Севастополь», — сообщил руководитель Нахимовского следственного отдела СУ СК РФ по городу Севастополю Максим Щеглов.

Санкции статьи ч.4 ст.111 УК РФ («Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека») предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет.