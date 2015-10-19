Москва, 19 октября, 2015, 23:26 — ИА Регнум.



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Амур (Хабаровск) — Северсталь (Череповец) 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

(1:0, 1:1, 0:2) Адмирал (Владивосток) — ЦСКА (Москва) 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

(0:0, 0:0, 0:2) Металлург (Новокузнецк) — Динамо (Минск, Белоруссия) 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1) Сибирь (Новосибирская область) — Торпедо (Нижний Новгород) 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

(1:0, 2:0, 1:1) Витязь (Московская область) — Авангард (Омская область) 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

(1:0, 1:1, 1:0) Динамо (Москва) — Барыс (Астана, Казахстан) 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

(1:0, 0:0, 0:2) Слован (Братислава, Словакия) — Автомобилист (Екатеринбург) 4:3 Б (0:0,1:1, 2:2, 0:0, 1:0)

Б (0:0,1:1, 2:2, 0:0, 1:0) Медвешчак (Загреб, Хорватия) — Югра (Ханты-Мансийск) 6:7 Б (3:3, 2:2, 1:1, 0:0, 0:1)

С таблицей розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ можно ознакомиться здесь.