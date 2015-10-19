Ташкент, 19 октября, 2015, 15:13 — ИА Регнум. Узбекский сум продолжает стремительное падение по отношению к основным иностранным валютам, в частности, курс доллара на «черном» рынке в понедельник поднялся до 5,22 тысяч за единицу американской валюты.

krvartira.ru Узбекские деньги

Как передает корреспондент ИА REGNUM, узбекская национальная валюта потеряла около 5% только за последние несколько дней, а с начала месяца подешевела к доллару на 11%.

Соответственно, в связи с сильной зависимостью узбекского рынка от импорта, в цене поднялись основные потребительские товары.

ИА REGNUM сообщало ранее, что Узбекистан ожидает «двузначная инфляция», причина которой, прежде всего в сокращении потока иностранной валюты, высылаемой узбекскими трудовыми мигрантами из-за рубежа.

По неофициальным данным, до введения санкций в отношении РФ со стороны ряда западных государств, в России трудились около 6,5−7 миллионов узбекских мигрантов.

В настоящее время, с ужесточением миграционного законодательства, введенным правительством России и санкций, количество узбекских мигрантов уменьшилось, а сумма высылаемых ими денег сократилась из-за девальвации российского рубля.

При этом, как считает независимый узбекский эксперт, вернувшиеся на родину мигранты, оказавшись не у дел, могут стать катализатором беспорядков, которые, в свою очередь, могут перерасти в широкие народные волнения.