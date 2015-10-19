с. Гуселетово, Алтайский край, 19 октября, 2015, 15:03 — ИА Регнум. Трогательная повесть Бориса Васильева «Вы чье, старичье» о неприкаянных одиноких стариках не потеряла своей актуальности. Только в случае с ликвидацией Романовского дома-интерната малой вместимости для престарелых и инвалидов «история» приобрела политический контекст. 13 депутатов Романовского совета народных депутатов и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владимир Несин подписали обращение о намерении сложить с себя полномочия, если этот дом престарелых будет закрыт. Редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова побывала в гостях у обитателей дома престарелых и попыталась разобраться в причинах произошедшего.

Постановление о ликвидации Романовского дома-интерната

Операция ликвидация

Решение о ликвидации «в целях оптимизации» краевого государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Романовский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов» подписал глава администрации Алтайского края Александр Карлин 1 октября, в аккурат на Международный день пожилых людей. Позднее Главное управление соцзащиты известило, что 23 постояльца интерната выразили желание проживать в филиале стационарного отделения для престарелых и инвалидов № 2 Комплексного центра социального обслуживания населения Благовещенского района, один человек решил вернуться в семью — к детям и внукам. Еще один ветеран выбрал своим будущим местом жительства Волчихинский дом-интернат.

Но далеко не это обстоятельство привлекло внимание общественников.

Представители Общероссийского народного фронта на сайте «За честные закупки» разместили информацию о сомнительной закупке — намерении 9 октября приобрести на аукционе новый автомобиль для этого ликвидируемого социального заведения. И хотя позднее на том же ресурсе было дано разъяснение, что автомобиль этот «будет передан в установленном порядке в другое нуждающееся учреждение или управление для организации деятельности мобильной бригады», по всему выходило, что решение о ликвидации было произведено «скоропостижно».

Это подтвердил и директор романовского дома престарелых Евгений Кондаков.

«Заявку на приобретение автомобиля мы подавали еще летом 2015 года, тогда о ликвидации речи не вели. Мы еще и уголь закупили — 20 тонн из необходимых 60, — пояснил он. — Процесс ликвидации только запущен, не можем же мы заморозить стариков».

Евгений Кондаков в должности директора проработал более 10 лет, говорит, что как бывший предприниматель понимает, что в условиях кризиса и сокращения бюджетов содержание дома престарелых малой вместимости, где на 25 постояльцев приходится 18 сотрудников, экономически неверно. Своей основной задачей в условиях ликвидации Евгений Кондаков считает соблюдение интересов обитателей дома престарелых и сотрудников данного учреждения. Он сожалеет, что одно из алтайских СМИ приписало ему слова о давлении, якобы оказанном на стариков.

«Меня пригласили на свое заседание депутаты местного совета и задали вопрос: «Давил ли кто-то на моих подопечных при принятии решения о переводе»? Я с иронией ответил, что давить на стариков, кроме меня, никто не может», — пояснил директор дома-интернета.

Пришлось побывать в Гуселетово, чтобы лично убедиться: давления нет, а есть большое сожаление и переживания постояльцев по поводу закрытия интерната.

Никто не заменит «родную кровь»

Романовский дом-интернат расположен в Гуселетово, у кромки реликтового бора. Туристы давно облюбовали эту местность: рядом расположены знаменитые гуселетовские озера с лечебной грязью.

В день нашего визита — 18 октября — одноэтажное здание интерната совсем не выглядело пожароопасным объектом — чистенькое, ухоженное. О том, что ликвидируют дом-интернат «из-за несоответствия требованиям пожарной безопасности», его директору — Евгению Кондакову — ничего не известно.

«В течение последних 5 лет к нам не было нареканий со стороны пожарных. Все их предписания нами выполнены, есть сохранно-пожарная сигнализация, дымоулавливатели и специальная кнопка, все работает», — пояснил он, демонстрируя оборудование. И все же, по его словам, здание интерната относится к 5-й категории пожарной опасности. «Оно полностью деревянное, хоть и обложено снаружи кирпичом. В случае пожара такое строение сгорает дотла за 15 минут», — отметил директор.

На всякий случай поинтересовалась: «Как далеко от дома-интерната расположена пожарная часть?» Оказалось, в 18 километрах. Выходит, в случае чего, спасти стариков не успеют? Евгений Кондаков так не считает. «Мы проводили учения: персонал и обитатели знают, что нужно делать при возникновении ЧП. Да и помещение у нас одноэтажное, это значительно упрощает ликвидацию возможных происшествий», — пояснил он.

О каждом обитателе дома-интерната можно написать отдельную историю.

На долю многих из них выпало слишком много горестей, чтобы вот так, сходу делиться ими с журналистом. Да и не привыкли эти люди к повышенному вниманию. Равнодушно скользнув взглядом по «нежданным гостям», многие обитатели романовского дома-интерната тут же забыли о нас.

По интернату распространился вкусный запах свежей выпечки — верный сигнал подтянуться поближе к столовой.

Наведались туда и мы с Евгением Кондаковым: повара заканчивали стряпать аппетитные расстегаи с морковью и клюквой. Работники столовой поделились информацией о своей зарплате. Любовь Ткачева работает поваром в интернате со дня его основания — уже 20 лет. Оказывается, что получает она «минималку» — 6 тыс. рублей. Это со всеми прибавками — за выслугу, стаж, совместительство. Санитарка Светлана Гребенюк — тоже старожил — получает больше — около 10 тыс. рублей. Ее мы тоже встретили в столовой — принесла тарелку с недоеденным супом.

«У нас же некоторые не могут сами кушать — мы их из ложечки кормим», — пояснила Светлана. На мои опасения, что на новом месте ее подопечных не будут так баловать, — заверила, что будут.

«К старикам в подобных социальных заведениях везде одинаково внимательное отношение обеспечено», — считает санитарка. По поводу своего возможного получения статуса безработной говорит: «Уже на пенсии, проживу как-нибудь». Но, как и весь коллектив, она сожалеет о потере работы и предстоящем закрытии интерната.

Кстати, кормят в интернате так, что «если съедать все, что дают, можно пузо до пола отрастить», — поделился впечатлением один из давних обитателей дома интерната — Григорий. Говорит, что за свою жизнь побывал во многих подобных учреждениях — не только Алтайского края — но в этом ему нравится больше всего.

Балалайка, гармонь, песни. Григорий показался весьма жизнерадостным человеком. А директор Евгений Кондаков признался, что это — один из тех постояльцев, к которому, к сожалению, никто из родственников не приезжает в гости.

«Как бы мы хорошо ни относились к этим людям, мы все равно останемся для них чужими. Любая «родная кровь» — даже тех близких людей, кто их обижал, предал и сдал в дом-интернат — будет для них все равно роднее», — поделился своим наблюдением директор.

Привел он и другие примеры.

«Самому старшему обитателю нашего интерната более 90 лет, самому младшему — инвалиду — немногим более 40. Попадают они к нам из разных районов края: тех, кого навещают родственники, — единицы. Сам наблюдал, как эта самая «родная кровь» посещает моих подопечных исключительно с меркантильной целью — выпросить денег», — отметил Евгений Кондаков.

Бывший учитель Александр Цивин — инвалид. Он потерял ногу. В этом доме-интернате проживает уже 10 лет. С гордостью продемонстрировал благодарность от Романовского краеведческого музея за организацию выставки картин и шелковый шарф КПРФ от своего ученика — Владимира Несина — который помогает ему. Говорит, что одному вовсе не скучно жить: все 10 лет он здесь работал — писал картины. А когда узнал о ликвидации интерната, не смог сдержать слез.

Кстати, о заступничестве депутатов его обитателям ничего не известно.

«Президенту РФ Путину В. В.»

Привычка писать «жалобы царю» присуща многим в России. Вот и в этой истории не обошлось без «сигнала наверх». Депутаты Романовского Совета написали обращение «Президенту РФ Путину В. В», заявив о своем намерении сложить с себя полномочия в случае закрытия Романовского дома-интерната.

О своем решении они известили также представителей краевых властей: губернатора Александра Карлина, омбудсмена Бориса Ларина, начальника Алтайглавсоцзащиты Сергея Дугина и алтайского спикера Ивана Лоора.

В своем заявлении народные избранники акцентировали внимание на дате принятия постановления о ликвидации учреждения: «было подписано в первый день месячника пожилого человека (как хороший подарок ветеранам)». Но, как выяснилось, многие из подписавшихся ни разу не посещали интернат и не оказывали никакой — даже моральной поддержки проживающим в нем людям.

Так откуда сейчас возникла готовность пожертвовать своей должностью?

Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) Владимир Несин считает, что от безысходности.

«Закрытие дома-интерната стало последней каплей. В районе все сокращают, оптимизируют, переводят. От депутатов ничего не зависит. Нашего мнения не спрашивают. По ликвидации дома-интерната тоже обсуждений не вели. Власти взяли и закрыли. Даже председатель нашего социального комитета в АКЗС — и та была не в курсе ликвидации. И еще: решение принимают, а честно о причинах закрытия не говорят. Не в пожарной безопасности дело, а в том, что в благовещенском доме-интернате есть свободные места, и что он комфортнее для проживания», — считает депутат АКСНД.

«Жильцы, проживающие в доме-интернате — от 73 до 92 лет, очень тяжело перенесли это известие. Что скажется на их здоровье и продолжительности жизни, а также ликвидация данного учреждения выльется социальным всплеском среди обслуживающего персонала, который остается без работы и средств к существованию», — сказано в депутатском обращении.

Однако, в кулуарах администрации Алтайского края поговаривают, что заявление это написано как раз для решения проблем с работой у обслуживающего персонала.

«Депутатов и подопечных интерната попросту использовали в корыстных целях. Интересы обитателей дома-интерната не ущемлены. Проживать они будут в комфортных условиях с хорошим обслуживанием. Расселят их с теми же людьми, с которыми они привыкли жить в романовском интернате. Просто кто-то пытается решить свои личные интересы по сохранению там рабочих мест», — сообщил на правах анонимности один из источников ИА REGNUM. А подписавшиеся депутаты свое намерение сложить полномочия (в случае закрытия романовского дома-интерната) пообещали реализовать на районной сессии, которая состоится 27 октября 2015 года. В администрации края не видят в этом проблемы.

«Эти уйдут — изберут новых»: мнение, озвученное одним из чиновников, весьма ярко характеризует влиятельность народных избранников Романовского района и отношение к депутатам.

«Вы чьё, старичьё?» — фраза одной бойкой девицы, персонажа повести Бориса Васильева, которая повстречала на вокзале двух мыкающихся стариков. Хотелось бы надеяться, что подопечным Романовского дома-интерната не придется отвечать словами главных героев повести — «Мы ничье старичье».