Подразделения ПВО на Земле Александры — в полной боеготовности
Архангельск, 19 октября, 2015, 15:02 — ИА Регнум. Подразделения ПВО на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщил командующий Северным флотом адмирал Владимир Королёв, говорится в пресс-релизе Северного Флота.
«Подразделения противовоздушной обороны, несущие боевое дежурство в самой северной точке Российской Федерации, боеготовы и способны решать задачи по своему предназначению», — сказал Королёв.
Уточняется, что на Земле Франца Иосифа в настоящее время производится возведение объектов военной инфраструктуры. Все работы планируется завершить в следующем году. Строительство ведётся ОАО «Запсибгазпром».
«До настоящего времени подобных проектов на такой высокой широте не строил никто», — сказал Королёв.