Архангельск, 19 октября, 2015, 15:02 — ИА Регнум. Подразделения ПВО на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщил командующий Северным флотом адмирал Владимир Королёв, говорится в пресс-релизе Северного Флота.

rus-arc.ru Мыс Медвежий. Земля Александры

«Подразделения противовоздушной обороны, несущие боевое дежурство в самой северной точке Российской Федерации, боеготовы и способны решать задачи по своему предназначению», — сказал Королёв.

Уточняется, что на Земле Франца Иосифа в настоящее время производится возведение объектов военной инфраструктуры. Все работы планируется завершить в следующем году. Строительство ведётся ОАО «Запсибгазпром».

«До настоящего времени подобных проектов на такой высокой широте не строил никто», — сказал Королёв.