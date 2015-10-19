Великий Новгород, 19 октября, 2015, 14:37 — ИА Регнум. В Новгородской области на уборку картошки направят чиновников регионального правительства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Новгородской области Сергея Митина, об этом глава региона заявил сегодня, 19 октября.

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Митин сообщил, что на уборку картошки, помимо работников правительства, направят депутатов Новгородской областной думы и думы Великого Новгорода, сотрудников городских предприятий и организаций.

По словам Митина, вырученные в ходе уборки урожая средства пойдут на приобретение сельхозпродукции для ребятишек — воспитанников детского дома-интерната имени Ушинского.

По данным пресс-центра правительства Новгородской области, на сегодняшний день картофель убран с площади 20 тыс. га (это 97% посадочных площадей), убрать осталось 582 гектара. Урожай картофеля составил почти 365 тыс. тонн, средняя урожайность по области — 183 ц/га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в этом году планируется накопать не менее 368 тыс. тонн картофеля, побив рекорд прошлого года на 20%.