Чебоксары, 19 октября, 2015, 14:34 — ИА Регнум. В Чебоксарах завершился приём документов на конкурс главы администрации города Чебоксары. На эту должность претендуют три человека, включая Алексея Ладыкова, который ранее возглавлял администрацию, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии.

Чебоксары

Напомним, полномочия 37-летнего Алексея Ладыкова истекли в сентябре 2015 года вместе с выборами нового состава городского собрания депутатов. Он работал сити-менеджером с июня 2011 года. До прихода в органы власти был депутатом городского собрания и в разное время возглавлял общества с ограниченной ответственностью"Протект», «Инкрит, СК «Старатель».

Конкуренцию бывшему градоначальнику попытается составить его соратник 38-летний Олег Белов, который при Ладыкове был назначен директором подведомственной мэрии организации — муниципального бюджетного учреждения «Управление ЖКХ и благоустройства». Третьим претендентом является 57-летний председатель правления ЧГОО «Центр защиты прав потребителей услуг ЖКХ» Юрий Шакеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2011 году документы на участие в конкурсе на должность главы администрации подали девять человек.

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